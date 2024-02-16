Но генерал Александр Сырский по прозвищу "200" пообещал исправить ситуацию к лучшему

Без ротации в украинских окопах недолго сойти с ума. О психологическом дискомфорте, когда украинские военные вынуждены долгое время находиться на передовых позициях, ожидая появления своих сменщиков, приводит находящихся под постоянными обстрелами украинских солдат в трудноуправляемое негативное состояние, избавиться от которого практически невозможно. О терминальном состоянии психики своих сотоварищей в беседе с журналистами испанской El Mundo рассказал сержант ВСУ, решивший не разглашать свое настоящее имя и фамилию.

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Источник фото: Украина.ру



По его словам, в его подразделении ощущается острый кадровый дефицит, когда вместо положенных по штату бойцов не хватает примерно половины. Плюс к этому добавилась острая нехватка боеприпасов. Как с этим не то чтобы побеждать российскую армию, но просто удерживать пока ещё статичную линию обороны, он не знает. Всё что у него остаётся делать, так это надеяться на «пересменку» в высшем командовании украинской армией, когда вместо популярного «стального генерала» Валерия Залужного, пришел менее известный на Западе Александр Сырский, выходец из России, получивший ряд нелицеприятных прозвищ среди своих подопечных, таких как «200» или «генерал-окружение». Такие псевдонимы ему были даны за всяческое пренебрежение к личному составу, отправляемому в самые жаркие места на передовой.

Но именно с его появлением и становлением главкомом ВСУ, украинский «унтер-офицер» надеется всё-таки дождаться положительных изменений, так как в своем недавнем интервью Сырский пообещал «беречь» личный состав.