Транспортный беспилотник способен пролететь 1000 километров и приземляться на маленькие клочки земной поверхности

Сегодня началась отправная точка в испытательных полетах российского БПЛА «Партизан», относящегося к тяжелому классу транспортной беспилотной авиации. По словам главы проекта Григория Макевича, «птичка» во время тестовых полётов разгонялась до 200 км\ч на высоте 200 метров, после чего полетав 20 минут, успешно приземлилась на маленький участок.

Руководитель проекта Фонда перспективных исследований отметил, что именно их образец превосходит иностранные аналоги, так как даже на стадии проектных изысканий непрерывно совершенствовался, пройдя целый круг аэродинамических тестов.

реклама





Источник фото: fpv.gov.ru





Кроме того, интегрирование системы активного обдува позволило существенно уменьшить взлетно-посадочную дистанцию и добиться эффекта устойчивого управления, даже если сам аппарат движется на очень медленной скорости в 50 км\ч, что чрезвычайно сложно сделать, но российские специалисты смогли такую технологию успешно реализовать. И такое решение открывает множество перспектив по ряду направлений, от военных запросов и до сугубо гражданских миссий.

Ещё удивляют цифры грузоподъемности, в максимальном варианте равные 1000 килограммам. Дальность полёта большого БЛА может доходить до 1000 километров. Причем дооснащение летной конструкции набором дополнительных винтов позволяет осуществлять посадку на малоразмерную площадь в 50 на 50 квадратных метров.

По предварительным планам производство «Партизана» должно начаться уже в этом году.