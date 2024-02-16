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Madarator
Такер Карлсон удивился дешевой еде в "Ашане" и присутствию санкционных товаров в продаже
А западные санкции точно работают?

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   Известный американский журналист Такер Карлсон во время своего визита в Москву с целью провести беседу с Владимиром Путиным и позже выложить её в открытый доступ, времени до знаменитого интервью зря не терял, и просто, в рамках эксперимента, сходил в тот самый «Ашан» и проверил утверждения ряда западных СМИ о том, что экономические санкции Запада разорвали в клочья российскую экономику, а прилавки отечественных магазинов предательски пусты. Разумеется, ничего такого не случилось и довольный посещением вполне себе обычного российского гипермола заокеанский гражданин отправился творить историю дальше. Но предварительно, успев записать видео с собой, как обыкновенного «российского» покупателя.


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Источник фото: Пикабу


   На прилавках «Ашана» американец нашел самые ходовые товары, такие как свежие фрукты и овощи, средства личной гигиены и те самые санкционные товары, обилие которых в свободном доступе и полному отсутствию к ним многокилометровых очередей со стороны обычных россиян, способно довести до красных пятен любого западного скептика. 

   Тут тебе станки и лезвия Gillette, вся номенклатура американских шоколадных батончиков Mars и Snickers и прочих M&M's. Всё это свободно продавалось и у мимо проходящих иных покупателей не вызывало никакого интереса. Ведь кто будет ходить за обычными шоколадками в такой просторный магазин?

   Но больше всего приятно удивила отнюдь не стесненного в средствах Такера, так это серьёзная экономия за так называемый средний чек. По словам Карлсона, в московском Ашане он купил недельный запас продуктов на семью из 4-х условных человек, и в долларовом исчислении он за это заплатил 104 американских доллара. А точно такая же покупка в одном из городов США ему бы обошлась в 400$. А вы говорите санкции и плохо живут...

#такер карлсон
Источник: tuckercarlson.com
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Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
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