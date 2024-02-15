Недовольные украинские жители не понимают, почему отправивший большую массу украинской пехоты на защиту всё равно утерянного Бахмута, Залужный заслужил свое увольнение

Рейтинг доверия жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому не остался стоять на одном и том же месте, а стремительно упал на 13%. Такой «негативный рост» случился именно после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Красноречивые результаты опроса показали отношение жителей восточноевропейской республики к увольнению «стального генерала», как успели прозвать западные масс-медиа Валерия Залужного. Причем последний по ряду бесед с украинскими военными, весной прошлого года, своим приказом отправил во все близлежащие посадки на донецком направлении большое количество пехоты, надеясь добиться отсрочки падения Бахмута (Артемовска), который всё равно по итогу взяла небезызвестная ЧВК «Вагнер». И по ряду заявлений иностранных военных экспертов, необоснованная трата военных ресурсов, куда входили самые подготовленные и опытные украинские подразделения, не позволила вовремя украинскому Генштабу начать свое контрнаступление в Запорожской области, тем самым дав лишний отрезок времени на подготовку уже своей эшелонированной обороны российской стороне, будучи в полном всеоружии к июню 2023 года.

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Источник фото: РБК







Но на Украине простые жители продолжают считать и верить, что увольнение Залужного — это не что иное, как простое сведение счётов за якобы повышенные политические амбиции известного генерала, а не результат накопленного им богатого багажа фатальных военных ошибок.

И теперь касаемо голых цифр: по итогам опросов от Киевского международного института социологии, доверие Зеленского на середину февраля дошло до цифр в 64%, сократившись тем самым с 77%. Причем украинскому лидеру стали не доверять уже 33%.

А вот доверие к получившему совсем недавно звание «Героя Украины» Валерия Залужного составляет рекордные 94% и за два месяца эта значимая цифра не падает.