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На Украине предложенные Австралией F-18 назвали "летающим мусором" и сделали выбор в пользу МиГ-29
Согласно исторической военной хронике, в воздушном бою 1 на 1 американский F-18 проиграл "в одну калитку" даже МиГ-25

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   Украина отказалась от предложения правительства Австралии, которое ранее было озвучено. Согласно этому предложению, украинская армия должна была получить списанные истребители F/A-18 Hornet четвертого поколения. Украинские генералы, узнав, какие именно самолеты им хотят перевручить, сразу же назвали этот подарок «летающим мусором» и выразили свое явное нежелание иметь в своем распоряжении устаревшие и не соответствующие современным летным требованиям боевые машины.

   Вместо этого они сделали свой выбор в пользу проверенных временем советских истребителей МиГ-29, которые запросили из остатков запасов ряда государств Восточной Европы. По мнению украинских военных экспертов, МиГ-29 на голову превосходят все то, что так без надежды на успех хотела отдать им Австралия, видимо, пытаясь таким странным образом избежать финансовых издержек на утилизацию донельзя устаревшей авиационной техники.

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Источник фото: Veteran Life


   Сам инцидент произошел в начале марта 2023 года, когда официальная Канберра решила отправить украинской армии 41 списанный экземпляр F/A-18 Hornet. Однако, даже несмотря на острую необходимость в самолетах, Киев ответил полным отказом, не желая иметь дело с таким вариантом. Вместо этого они предпочли сделать выбор в пользу МиГ-29.

   Согласно историческим хроникам, F/A-18 Hornet дважды участвовал в воздушных боях против оппонентов в лице МиГ-21 и МиГ-25. Это случилось в Ираке. В первом бою против МиГ-21 американская техника выиграла, но при участии в бою с МиГ-25, один из американских "Восемнадцатых" был уничтожен.

#f-18 #f-18 hornet #f/a-18 hornet
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ВВС Украины отказались от австралийских истребителей F-18 Hornet, назвав их "летающим мусором"
Australian Financial Review: ВВС Украины отказались от австралийских F-18 Hornet, назвав их хламом
Украинские официальные лица в грубой форме отказались от австралийских истребителей F-18
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