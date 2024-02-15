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Чиновник ДНР Кимаковский заявил, что в Авдеевке образовался малый котел для ВСУ
Шанс на прорыв для украинской армии есть, но с каждым активным часом сопротивления он уменьшается

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   Согласно сообщению Игоря Кимаковского, часть группировки ВСУ под Донецком оказалась окруженной. Об этом донецкий чиновник, занимающий должность советника руководителя ДНР, рассказал в беседе с журналистами ТАСС.

   По его словам, украинский Генштаб не смог решить проблему с обеспечением своего гарнизона в Авдеевке, в результате чего важная транспортная артерия оказалась полностью перерезанной и непригодной для снабжения внутренней части украинской армии, которая оказалась заперта в южном районе "города-крепости". Теперь отрезанные солдаты и офицеры ВСУ находятся в плотном огневом мешке, что является одной из стадий окружения.

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Источник фото: news.ru


   Понимая сложность оперативной ситуации в районе боев, часть украинских военнослужащих, используя момент, пытается покинуть опасный участок, но это не удается сделать без потерь, так как российские войска довольно плотно приблизились к передовым окопам и защитным сооружениям ВСУ. Те, кому удалось выйти через окружающие Авдеевку поля, сообщают о чувствительных потерях в своих группах.


Источник фото: ТГ-канал "Сводки и аналитика СВО"


   Ранее именно Кимаковский сообщил, что дорога на Ласточкино была взята под контроль, что поставило перед украинским командованием вопрос о поиске альтернативных маршрутов для снабжения снарядами и подкрепления своих войск, измотанных постоянными штурмами и огневыми валами ВКС РФ и артиллерии. Поэтому из-за сложной ситуации целый ряд групп ВСУ начал отход к укрепрайону АКХЗ в надежде сохранить свою боеспособность до полного выхода из города. Приказ о котором украинское военно-политическое руководство, надеясь каким-то образом изменить обстановку на более выигрышную, все еще не отдало. Промедление украинскому Генштабу грозит ростом потерь.

#авдеевка #авдеевский котел
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FT: Потерю Бахмута ВСУ смогли пережить, а вот потеря Авдеевки будет "ударом молота"
ВС РФ пытаются сомкнуть клещи в Авдеевке, ударив со стороны Опытного для соединения с 3-м корпусом
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