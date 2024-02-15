В особенности когда вся военная промышленность Европы находится в упадочном состоянии благодаря тем же США

Европа в целом не способна позаботиться о своей безопасности как в общем, так и обеспечить национальную безопасность ряда стран самостоятельно. Единственный «защитник», который способен гарантировать континенту военную опеку и целостность – это армия США. И так будет происходить на протяжении не менее 10 лет. Потому что без помощи США Европа самостоятельно не справится, несмотря на сильное желание быть «суверенной». Такую удручающую картину «увидело» агентство Bloomberg, проведя ряд бесед с анонимными источниками из ряда европейских правительств и общесоюзных чиновников из столицы ЕС – Брюсселя, поделившимися своими опасениями.





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Макрон и Байден. Источник фото: Телеграм







Вместе с тем европейские чиновники осознают опасность такого подхода и принимают проблему, зная, что нельзя полагаться только лишь на США и заокеанскую поддержку, в том числе и военную.

Кроме того, получив очень печальный урок в свете недавних событий, в ЕС приняли к сведению, что только лишь США и НАТО не способны должным образом реагировать на вызовы в Европе, так как ситуация постепенно на европейском континенте накаляется.

И ещё, во всех своих бедах, в том числе на родном европейском континенте, повинна лишь сама Европа. И именно Европа сама такие проблемы и должна решать, уверены в публикации.