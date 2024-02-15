Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Bloomberg: Европе потребуется 10 лет "опеки" США, так как она не в состоянии сама себя защитить
В особенности когда вся военная промышленность Европы находится в упадочном состоянии благодаря тем же США

реклама

Европа в целом не способна позаботиться о своей безопасности как в общем, так и обеспечить национальную безопасность ряда стран самостоятельно. Единственный «защитник», который способен гарантировать континенту военную опеку и целостность – это армия США. И так будет происходить на протяжении не менее 10 лет. Потому что без помощи США Европа самостоятельно не справится, несмотря на сильное желание быть «суверенной». Такую удручающую картину «увидело» агентство Bloomberg, проведя ряд бесед с анонимными источниками из ряда европейских правительств и общесоюзных чиновников из столицы ЕС – Брюсселя, поделившимися своими опасениями.


реклама

Макрон и Байден. Источник фото: Телеграм


   Вместе с тем европейские чиновники осознают опасность такого подхода и принимают проблему, зная, что нельзя полагаться только лишь на США и заокеанскую поддержку, в том числе и военную.

   Кроме того, получив очень печальный урок в свете недавних событий, в ЕС приняли к сведению, что только лишь США и НАТО не способны должным образом реагировать на вызовы в Европе, так как ситуация постепенно на европейском континенте накаляется.

   И ещё, во всех своих бедах, в том числе на родном европейском континенте, повинна лишь сама Европа. И именно Европа сама такие проблемы и должна решать, уверены в публикации.

#ес и сша
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
4
Экс-премьер Пакистана Имран Хан обратился к гражданам из тюрьмы с помощью ИИ
+
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
9
The Times: Великобритания экспортировала в Россию ключевое оборудование на $100 млн.
+
Новые массовые отклонения Gmail начнутся в апреле 2024 года, сообщает Google
+
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
8
Илон Маск заявил, что его компании причинили России больше ущерба, чем кто-либо ещё
+
В РФ показали модернизированные версии танка Т-62, созданного в 60-х годах
4
Решение отказаться от выпуска бензиновых автомобилей к 2035году может уничтожить машиностроение ЕС
3
Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
+
Видеокарты AMD начали поддерживать CUDA-приложения — производительность выросла на 30%
10
Intuitive Machines собирается отправить свой космический аппарат "Nova-C" на Луну
+
Украина не получила ни одного модернизированного Т-64 из Чехии и продолжает мечтать о своём Т-64БB
1
В Бразилии производство электроэнергии из возобновляемых источников составляет более 92%
4
Суд Нидерландов вынес решение о запрете поставок запчастей для F-35 Израилю
+
Solid State Disks Ltd представила новую замену старым жестким дискам
1
Смартфон iQOO Z9 будет оснащён Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятором емкостью 6000 мА*ч
+
Американские активисты собрались у дверей офиса компании OpenAI требуя остановить развитие ИИ
3
Илон Маск заявил, что «Путин не проиграет войну»
+
Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек
7

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
32
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
27
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
91
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
28
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
59
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
2
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
Как долго человечество воюет само с собой
+
США предрекли фиаско на тихоокеанских островах, сравнимое с бегством из Афганистана
+
На фоне угрозы конфликта с Китаем, США заявили о планах реорганизации своих ВВС
2

Сейчас обсуждают

Windmark
05:25
Если закрыть глаза , то ничего не будет видно. Или ты надеялся на что-то другое ?
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Windmark
05:18
Опять распил бабла . А КамАЗ как был говном так им и останется .
Bloomberg: Европе потребуется 10 лет "опеки" США, так как она не в состоянии сама себя защитить
Георгий Кискин
04:58
Интересно, а если пойти дальше и сделать крылья в виде треугольника как у бумажного самолётика, тогда он вообще на 20-25 км летать сможет и при отказе двигателей ещё и километров 500 пролетит?)
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
nukemall
04:54
Это офисная печатная машинка, от неё высокая производительность не требуется.
MSI представила «выносливый» мини-ПК Cubi N ADL
Lexagon
04:40
Масаёси!
Масаёши Сон добавил $4 млрд к своему богатству благодаря росту Arm Holdings на 192%
nukemall
04:32
Малограмотная писанина, типично журнашлюшное пережёвывание какашек - журнашлюхи читают только то, что пишут другие журнашлюхи, компилируют, украшают собственными выдумками, но ни в коем случае не обра...
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
Алексей Бурлуцкий
04:30
Кто-то врет, тут за тысячи километров связь с трудом а там миллиарды километров, и ничто не влияет не космические лучи ни солнечный ветер. Кто может поверить гдетотам за миллиарды километров что-то пе...
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
VRoman
04:12
Скидка 10 баксов = один раз поесть американцу...
GeForce RTX 4070 SUPER уже можно купить за 589 долларов
Сергей Тро
03:53
Сторожилы, йопт. Чё сторожат-то они?
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
Вячеслав Безруков
03:50
Для оскорбленных - это юмор. Но видимо ты настолько зануда что даже этого не понимаешь
AMD начала производить закуски из воздушной кукурузы — они способствуют лучшей работе Ryzen и Radeon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем