Сделано было это специально для повышения эффективности удара

Зная, что в Селидово готовятся ударные части для деблокирования воинского гарнизона ВСУ в полуокружённой Авдеевке и параллельно сюда же прибыли свежие боевые силы для боевого слаживания, со стороны российского Генштаба была отработана тактика «временной отсроченности», когда по личному составу вблизи Донецка ВС РФ запустили специально снаряженные кассетной боевой частью ракеты ОТРК «Искандер-М» с разным временным периодом.

Первый удар нанес наибольший урон по скоплению выстроенных на совсем необязательное построение для ближнего тыла украинских солдат и офицеров, а второй обстрел спустя час после первого повысил урон. Причем ракеты были настроены соответствующим образом, чтоб их детонация случилась не при падении о землю, а в момент нахождения БЧ в 10 метрах от земной плоскости. Такой информацией располагает военный аналитик Александр Матюшин.

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Источник фото: Радио Спутник





Об «Искандере-М» известно, что в его боеголовке содержится 54 БЧ меньшего размера, умеющие определять высоту своего положения самостоятельно, расширяя сектор поражения. Поэтому срабатывание таким образом кратно повысило потери среди украинских военнослужащих.

А тем временем в самой Авдеевке, положение которое для ВСУ представляет уже не критическую, а трагическую ситуацию, с каждым новым часом наземных сражений становится всё хуже. Главная магистраль, по которой осуществлялась переброска подкреплений и боеприпасов, заблокирована российской стороной, а резервные пути снабжения являются простыми грунтовыми дорогами, уровень которых не позволяет поддерживать обороноспособность украинского гарнизона на должном уровне.