"Кулебинских лопат" на всех солдат ВСУ не хватит, а депутаты Верховной рады имеют бронь и не смогут участвовать в решающих штурмах, показав собственным примером, как надо "побеждать"

ВСУ не смогут одержать верх в противостоянии с российской армией и добиться возвращения утраченных земель. Для этого существует целый ряд объективных причин, на устранение которых у украинского военно-политического руководства нет времени. Всё что можно и нужно было сделать для вероятной победы над Москвой, было безнадёжно утрачено ещё в 2022 году. Кроме того, лучшим вариантом для Киева, безвозвратно ушедшим в историческое прошлое, была попытка договориться во время так называемых Стамбульских встреч. Но ведомые своими западными союзниками и слишком «поверившие в себя», обитатели Банковой крупно просчитались. Теперь за горизонтом для них есть лишь место неудачам на передовой. Такой точки зрения придерживается журналист германского издания Welt Штефан Ауст. О том, что ситуация для ВСУ выглядит мрачной, первый заявил в эфире Maishberger на ТВ-канале Das Erste.

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Источник фото: Военное дело







По словам редактора, решившего в открытую высказать свои мысли, всё что он видит в сражениях СВО, так это безнадёжную усталость украинского общества и вместе с ней украинской армии, пытающейся в оборонительных сражениях окончательно не потерять себя. Но удаётся слабо, резюмирует Ауст.

В конце своей беседы корреспондент объявил, что переговоры даже сейчас, несмотря на жесткость теперешней позиции Москвы, лучший выход для Киева. Дальше будет только хуже.