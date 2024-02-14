Но кажется обещавший "экономить" личный состав новый главком ВСУ Сырский откажется от вариантов с "экстракшн"

Битва за Авдеевку является ключевым событием февраля, как для украинского военно-политического руководства, так и для российского Генштаба, решивших на деле выяснить, чья концепция, в первом случае оборонительная, а во втором наступательная, лучше. Но кажется, что потеря упущенных возможностей для Киева, решившего во что бы то ни стало удержать донбасский «город-крепость», может повлечь за собой те самые неприятные последствия, из-за которых будущие военные планы, как это было с неудавшимся контрнаступлением в прошлом году, явят себя «во всей красе» очень скоро.





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Источник фото: bbc.com







Так на момент этой публикации в ТГ-канале «Русские военкоры», сообщается о 18% контроле всей площади города российской стороной. Но пускай вас не смущают столь малые цифры: вся ситуация проясняется куда точней и контрастнее, зная, что самый главный логистический маршрут, снабжающий украинскую армию в Авдеевке, утерян. Единственными путями спасения и снабжения для ВСУ остаются две дороги с грунтовым покрытием. А ещё один путь ведёт к отступлению из местного коксохимического завода, если добро на выход из последнего осмелятся отдать в украинском Генштабе.





Источник фото: ТГ-канал "Военкоры русской весны"







И новости о том, что всё «очень нехорошо» для украинской армии, сообщают и сами ресурсы незалежной, подтверждающие российскую версию о блокировании архиважной трассы в Ласточкино, а прямо сейчас высочайшие по накалу интенсивности кипят бои за «Зенит». Здесь украинским бойцам не позавидуешь, которым с высокой долей вероятности гарантировано оперативное окружение.

Немногим не легче в Первомайском, где ЛБС для ВСУ так же превратилось в горящую сковороду.