Компактный прибор работает на расстоянии до 2500 метров и способен обнаружить большинство известных моделей дронов

Российская СВО на Украине стала своеобразным водоразделом из разряда «военный конфликт XXI века», когда старые вооружения ещё не превратились в статус «бесполезных и ненужных», но стремительно уступают лавры первенства типам оружия, только-только набирающим популярность и пристальное внимание военных аналитических структур, видящих в новых типах вооружений «угрозу» былым концепциям. Таковыми можно назвать беспилотные аппараты, разнообразие которых на передовой просто зашкаливает. Начиная от уже ставших «классическими» разведывательных БПЛА, ярким представителем которых является российский «Орлан-10», и ударных дронов типа «Герань» и «Ланцет», и до БЛА, умеющих минировать и разминировать местность. А в последнее время на поле боя с обеих сторон стали появляться беспилотники-транспортёры, участвующие в подвозе боеприпасов или эвакуации раненых. В общем, простор для различных творческих инноваций в мир беспилотных аппаратов.

И в то же время от дронов необходимо защищаться.

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Так конструкторское бюро из Краснодара «Гагаринг» планирует до конца текущего месяца отправить на передовую российским войскам партию детекторов дронов «Юрка». Со слов представителя фирмы, известно уже о как минимум тысяче таких устройств на ЛБС. Теперь к этому числу прибавится примерно столько же, так как такие девайсы положительно себя зарекомендовали.





Источник фото: Кинолет







Модуль самостоятельно проводит сканирование частот, наиболее употребляемых беспилотниками марок DJI, Autel и иных FPV-моделей. После завершения сканирования он отправляет уведомления военнослужащим, если заметит приближение воздушных охотников. Дальше у последних есть поле для выбора: активировать РЭБ, задействовать противодронные ружья или использовать пехотное вооружение против «птичек» противника. Есть и четвертый вариант — перейти в окоп.

Несмотря на оптимизм касаемо «Юрки», по словам инженеров, есть типы украинских дронов, которые сканер не видит. «Но это пока», — обнадежил один из конструкторов.

Прибор обладает компактными размерами, сопоставимыми с небольшой рацией, и работает в диапазоне до 2,5 километров. Ещё одним из его достоинств является сборка на отечественной схемотехнике.