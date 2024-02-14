Чем привлекает украинский слабый пол передовые окопы ВСУ, стоит только разобраться

На участке ЛБС в «квадрате» Сватово и Кременной в ЛНР, женщины-военнослужащие ВСУ прямо с поля боя стали попадать в плен к российским войскам. О первых таких случаях на передовой в интервью ТАСС рассказал местный чиновник и одновременно депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его словам, именно сватовско-кременское направление стало той самой первой точкой отсчёта, откуда в российские плен стали сдаваться украинские женщины, выбравшие стезю солдат в окопах, вместо того чтобы быть в тылу и выполнять куда более мирные задачи в стане военнослужащих ВСУ.

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Так же известно, что в последнее время наличие женского состава было обнаружено и среди украинских войсковых группировок «Хортица» и «Слобожанщина».





Источник фото: Лента







Интересный факт. Средний возраст военнослужащих-женщин в ВСУ – составляет около 35 лет.

А первым случаем, когда рота в большинстве своем была укомплектована одними лишь женщинами, рассказали военнослужащие спецназа «Ахмат», участвующие в боях на кременском участке ЛБС в минувшем январе. Тогда по ряду случаев радиоперехвата было установлено, что девушки не только «кашеварят» или выполняют роли медиков в передовых траншеях и оборонительных сооружениях, а непосредственно участвуют в стрелковых боях, а иногда даже и штурмовых действиях.