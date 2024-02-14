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Madarator
Макговерн предрек распад НАТО, если конфликт на Украине продолжится
Россия крепнет, а ближайшие союзники США по НАТО терпят урон. Кому это может понравиться?

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Украинский конфликт привел к разногласиям в Североатлантическом альянсе, которые могут усугубиться на фоне ситуации "в поле", где ВСУ терпят одно поражение за другим. Это может вызвать распад самого НАТО в будущем.

Бывший эксперт ЦРУ Рэй Макговерн высказал свое мнение в интервью для ютьюб-подкаста Judging Freedom. Он считает, что от НАТО могут остаться только мелкие осколки. И это один из самых вероятных исходов ближайшего будущего.

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Макговерн объясняет это тем, что конфликт на Украине разъедает фундамент альянса, словно мощная химическая кислота. По его словам, скоро "фундамент" рухнет, и Североатлантический альянс развалится.


Источник фото: afk.kz


Кроме того, Макговерн считает, что действия Брюсселя не привели к положительным результатам в Европе. Он отмечает, что немцы находятся под негативным впечатлением из-за отсутствия дешевого газа и замедления роста своей экономики. Этого ли желал официальный Берлин, поддерживая Украину?

А отношения Кремля и Запада не закончатся. Однако возросшие связи Москвы с Востоком явно не нравятся Вашингтону. Последний видит, как все его усилия сделать Россию «покорной» и слабой оборачиваются против него самого и его ближайших союзников, которые вынуждены наблюдать, как экономические санкции против РФ не приносят никакого результата, а её оборонная промышленность продолжает неуклонный рост, явно «намекая» на то, что с не желающей разговаривать Украиной, больше никто в Кремле церемониться не будет.

#макговерн
Источник: youtube.com
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