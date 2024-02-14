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Associated Press: Российские дроны заставили убегать колумбийских добровольцев ВСУ
Кто быстро бегает, тот дольше живёт

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   Чем дольше продолжается российская СВО на Украине, тем меньше у различных инструкторов, советников и иностранных граждан, посетивших Киев в поисках удачи, возникает желание оставаться в восточноевропейской республике. В последнем все больше убеждаются жители Латинской Америки, которые ранее неоправданно считали, что вступление в ряды ВСУ - лучший способ заработать себе на безбедную пенсию.

   Так, в одном из недавних боев колумбийские «товарищи» испугались атаки российских беспилотных аппаратов и не выдержали яростного накала боя. Они решили просто убежать со своих укрепленных позиций, в целях сохранить здоровье.

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   Историю оставления оборонительной точки рассказал в беседе с информационным агентством Associated Press гражданин Колумбии с полевым позывным "Чечо".

   По его словам, в атаке на стороне российских войск участвовали не только дроны, поэтому, несмотря на сильное желание выполнить полученный ранее приказ, было принято решение отложить его выполнение и переместиться поближе к собственному тылу, чтобы поскорее "унести ноги".

   В конце публикации Associated Press уточнили, что иностранные "специалисты" - желанные гости на Украине, особенно из Колумбии, где опыт сражений с местными наркокартелями делает их "боеспособными" в лучшей мере, чем солдат из других стран, воюющих на стороне ВСУ.

   Про желание стать обеспеченными поближе к старости, отправляясь в далёкую европейскую страну под названием Украина, в инопрессе уже выходил материал.

#инопресса #инопресса о всу #колумбийцы в всу
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