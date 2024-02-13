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Прекрасная идея, как казалось до этого молдавскому министерству обороны, приобрести дорогостоящий зарубежный радар для обнаружения беспилотных аппаратов, решивших незаконно пересечь местную государственную границу с Украиной, обернулась неловким инцидентом. В ходе которого сверхсовременное и передовое оборудование производства Франции так и не смогло засечь воздушного нарушителя, оказавшегося банальнейшим малоскоростным БПЛА, залетевшим со стороны восточноевропейской республики и так же благополучно упавшего на одном из местных сельскохозяйственных полей. Об упавшей птичке рядом с населенным пунктом Етулия рассказали на «Радио Кишинев».
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Источник фото: Царьград
По словам решившего оправдаться за инцидент представителя местного оборонного ведомства, в случае рядом с городом Вулканешты «виноваты» множество факторов: низкий полёт над уровнем земли и «большое расстояние» до нарушителя, из-за чего заморскому радару было крайне проблематично засечь воздушный объект. Так же в министерстве обвинили и «кривизну земли», помешавшую обнаружению цели.
Источник фото: иносми
Сам БЛА нашли практически на границе 11 февраля, но на территории Молдавии, и согласно мнению местной полиции, это якобы была одна из разновидностей «Герани». Была ли на борту какая-либо БЧ – не уточняется. Кроме того пресс-офицер молдавского МО отказался назвать модель дорогостоящей РЛС, приобретенной во Франции за €14,5 млн., неспособной обнаружить относительно копеечный дрон. Сделано это было в целях недопущения потери престижа иностранного производителя, так как якобы для совершения «ошибки» были объективные причины, неподвластные даже зарубежной высокотехнологичной электронике.