Спрашивается куда, а главное зачем были потрачены народные деньги, если даже тихоходные БПЛА легко преодолевают незамеченными государственные линии Молдавии

Прекрасная идея, как казалось до этого молдавскому министерству обороны, приобрести дорогостоящий зарубежный радар для обнаружения беспилотных аппаратов, решивших незаконно пересечь местную государственную границу с Украиной, обернулась неловким инцидентом. В ходе которого сверхсовременное и передовое оборудование производства Франции так и не смогло засечь воздушного нарушителя, оказавшегося банальнейшим малоскоростным БПЛА, залетевшим со стороны восточноевропейской республики и так же благополучно упавшего на одном из местных сельскохозяйственных полей. Об упавшей птичке рядом с населенным пунктом Етулия рассказали на «Радио Кишинев».





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Источник фото: Царьград





По словам решившего оправдаться за инцидент представителя местного оборонного ведомства, в случае рядом с городом Вулканешты «виноваты» множество факторов: низкий полёт над уровнем земли и «большое расстояние» до нарушителя, из-за чего заморскому радару было крайне проблематично засечь воздушный объект. Так же в министерстве обвинили и «кривизну земли», помешавшую обнаружению цели.





Источник фото: иносми







Сам БЛА нашли практически на границе 11 февраля, но на территории Молдавии, и согласно мнению местной полиции, это якобы была одна из разновидностей «Герани». Была ли на борту какая-либо БЧ – не уточняется. Кроме того пресс-офицер молдавского МО отказался назвать модель дорогостоящей РЛС, приобретенной во Франции за €14,5 млн., неспособной обнаружить относительно копеечный дрон. Сделано это было в целях недопущения потери престижа иностранного производителя, так как якобы для совершения «ошибки» были объективные причины, неподвластные даже зарубежной высокотехнологичной электронике.