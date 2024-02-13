Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
ВСУ перебросило на Купянское направление танки Leopard и пытается остановить охват города
Но как быть с Авдеевкой, если оборону последней ослабить и перебросить резервы в Харьковскую область: Наверняка она очень скоро падёт

реклама

   Крайне сложная ситуация для украинского Генштаба образовалась не только на донецком направлении, где многострадальная город-крепость Авдеевка вместе со своим украинским гарнизоном «полной ложкой» оценила, что бывает, когда у твоего оппонента снаряды и тяжелые планирующие бомбы «внезапно» не заканчиваются, а буквально сотнями превращают местный урбанистический ландшафт в бескрайние поля мелко-дисперсионного бетона и пыли, ряд источников, в том числе и отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко, отметили, что очень большие сложности ВСУ ждут не только при обороне донецкого пригорода Авдеевки, но и на Купянском направлении, где в тайне от большинства украинских граждан начинается подготовка к битве за Купянск, вынуждая командование ВСУ использовать стратегические резервы в виде иностранной бронетехники, вынужденной из глубоких украинских тылов подъезжать буквально к российским позициям, в попытке не допустить скорого падения местной обороны ВСУ.


реклама

Источник фото: Регнум


   О том что под Купянском для Александра Сырского всё очень плохо, акцентировал внимание Марочко, указавший, что рядом с Рубежным появился один из немногочисленных исправных танков Leopard, а для прокладывания дороги к новым позициям были замечены и тяжелые танковые мостоукладчики семейства Biber, как и инженерные машины Wisent 1 MC. Вся эта техника является продуктом немецкого ВПК и передана украинской армии в виде безвозмездной помощи.

   Прорыв обороны ещё в районе Купянска ставит украинское командование перед сложным выбором, когда мечты о контрнаступлении на российские окопы и блиндажи кажутся уже слишком смелыми, даже для неистребимых оптимистов со стороны киевской власти.

   Особенно хочется отметить, что качественная оборона даже сверхзащищенных позиций невозможна без качественного снабжения должным уровнем снарядов для тяжелой артиллерии, так как удержать без боеприпасов любой сектор обороны не представляется возможным.

#leopard #купянское направление #танки leopard на купянском направлении
+
Написать комментарий (0)
Foreign Affairs: У ВСУ недостаточно ремонтных бригад для обслуживания немецких танков Leopard
Deep State: Танковые колонны ВС России обошли Табаевку по флангам и прорываются к Песчаному
Forbes: Россия подготовила 500 танков и 40 тысяч солдат для наступления на Купянск
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
2
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
3
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
7
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
6
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
7
IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express
+
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
1
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
6
Пресс-служба РЖД: На "Трассе мужества" построят новый тоннель протяженностью почти 1,5 км
1
Сколько стоит БПЛА «Герань», и выгодно ли запускать по 50 дронов-камикадзе за сутки
2
Американские морпехи готовятся к выполнению боевых задач в условиях "русской зимы"
+
Состоялись испытания складного несущего винта для нового самолета с вертикальным взлётом
+
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
1
Garmin обновляет флагманские умные часы новыми функциями и улучшениями
+
Суммарные продажи GTA V превысили отметку в 195 миллионов копий, а Red Dead Redemption 2 - 61 млн
+
Новый рекорд на Steam установлен - 100 тысяч в Helldivers 2
+
OnePlus готовит Ace 3 Pro с флагманским процессором и рекордным объемом памяти
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
307
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
128
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
10
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
19
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
24
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
6
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
4
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
12

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
15:00
без софт поддержки это такая же шляпа
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
fynjy_2005
14:58
ну тут ты вспомнил crt моники...я уже не помню их частоты в герцовке, мой syncmaster 755 вроде 30 был, но это не точно
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
fynjy_2005
14:54
Су..а ты реально такой тупой, что даже не можешь привести объективных доводов? Да любой адекватный железянщик скажет, что мелкоядра - убогое дерьмо, н...р не нужное в ПК, а учитывая поддержку и в ноут...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Alex Peteniov
14:52
Парочку таурсов и бульдозеры цеппелины все расчистят
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
Михаил Авраменко
14:51
Лучше всего всех либерашек планеты Земля. Тебя так вообще с первой партией отправить - для ручного терраформирования территории.
Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек
Serezhka
14:51
Не нравится Рыгард - смотри однотипные блевотные сборки от других авторов с рекламой Шитилинка и магазина на три буквы.
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
Чато -- Бот
14:50
Как дела у Боруха Надеждинда, сраку свою, после откладывания мега-кирпичей, починяет?
Bild: Российская армия возьмёт Авдеевку в ближайшие дни или недели
KalitkaS
14:50
Я очень жирно собрал 4070ti за 170, но там реально хорошие жестянки.
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Вадим Кудрявцев
14:49
Все эти ебланы Kalitkas,скакелы апхуенские,майкопское жульническое и прочее прочее -все это твинки мастурбека шеши,шешуна (ну тот что живет в сарае каком то и передергивает на аниме и фортнайт) и как ...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
fynjy_2005
14:49
господе, какой же ты упоротый. Су...а, вот когда интел решали в малопоточных играх, тесты КС Го везде тыкали АМДшникам, как результатат тотального превосходства в играх. Как только Зен3 просто уничтож...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем