Но как быть с Авдеевкой, если оборону последней ослабить и перебросить резервы в Харьковскую область: Наверняка она очень скоро падёт

Крайне сложная ситуация для украинского Генштаба образовалась не только на донецком направлении, где многострадальная город-крепость Авдеевка вместе со своим украинским гарнизоном «полной ложкой» оценила, что бывает, когда у твоего оппонента снаряды и тяжелые планирующие бомбы «внезапно» не заканчиваются, а буквально сотнями превращают местный урбанистический ландшафт в бескрайние поля мелко-дисперсионного бетона и пыли, ряд источников, в том числе и отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко, отметили, что очень большие сложности ВСУ ждут не только при обороне донецкого пригорода Авдеевки, но и на Купянском направлении, где в тайне от большинства украинских граждан начинается подготовка к битве за Купянск, вынуждая командование ВСУ использовать стратегические резервы в виде иностранной бронетехники, вынужденной из глубоких украинских тылов подъезжать буквально к российским позициям, в попытке не допустить скорого падения местной обороны ВСУ.





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Источник фото: Регнум







О том что под Купянском для Александра Сырского всё очень плохо, акцентировал внимание Марочко, указавший, что рядом с Рубежным появился один из немногочисленных исправных танков Leopard, а для прокладывания дороги к новым позициям были замечены и тяжелые танковые мостоукладчики семейства Biber, как и инженерные машины Wisent 1 MC. Вся эта техника является продуктом немецкого ВПК и передана украинской армии в виде безвозмездной помощи.

Прорыв обороны ещё в районе Купянска ставит украинское командование перед сложным выбором, когда мечты о контрнаступлении на российские окопы и блиндажи кажутся уже слишком смелыми, даже для неистребимых оптимистов со стороны киевской власти.

Особенно хочется отметить, что качественная оборона даже сверхзащищенных позиций невозможна без качественного снабжения должным уровнем снарядов для тяжелой артиллерии, так как удержать без боеприпасов любой сектор обороны не представляется возможным.