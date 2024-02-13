Практичным британцам можно предположить покупать индийский чай в России, которая будет обменивать его в бывшей "короне британской империи" на свою нефть

Великобритания традиционно славится своей «невыразимой» любовью к черному чаю и классическим местным правилам, связанным с этим «кухонным обрядом». Но кажется текущая напряженная военно-политическая обстановка заставит жителей туманного Альбиона стать более воздержанными в употреблении благородного ароматного напитка по причине того, что поставки высушенных листьев чайного дерева могут находиться под угрозой из-за постоянных атак вооружённой группировки хуситов на корабли с черным чаем, решившие проследовать по направлению к Европе через Красное море. О сокращении поставок того самого знаменитого чая решили написать в свежей публикации The Times.

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Источник фото: Сорока



В британской прессе сделали особенный акцент на том, что ряд крупнейших продовольственных магазинов разместили объявления с призывом к своим покупателям быть «сдержаннее» и отнестись с пониманием к напряженной обстановке, когда в ряде торговых точек может наблюдаться дефицит черного чая. И в конце каждого такого уведомления написано, что это связано с действиями хуситских повстанцев, угрожающих кораблям с насколько любимым всеми британцами напитком.

«Первой ласточкой» такого рода сообщений стала сетевая организация Sainsbury's. Последняя объявила, что хотя чая и стало меньше на местных прилавках, сложности в поставках будут малозаметными и кратковременными. Но не разделяют даже осторожного оптимизма крупной сети экономические эксперты, в своем исследование акцентирующие, что чай может подорожать, а его количество, размещенное в каждой конкретной пачке, обязательно уменьшится.

Источник фото: Гурман тур



Как известно, более 50% сортов черного чая в островное государство поставляется с Индии и Кении. И для повышения уровня безопасности, торговые корабли вынуждены были изменить маршрут, перемещаясь в толщах воды уже не через опасный Суэцкий канал, а добираясь аж до мыса Доброй Надежды, имея цель избежать атак хуситов. Из-за этого время прибытия кораблей в европейские порты увеличилось в своем худшем варианте буквально на 14 суток, как и количество возникающих финансовых затрат при этом.

Причем нет предпосылок, что вся ситуация в положительном ключе кардинально изменится в предстоящие несколько месяцев, о чем сообщил управляющий института экспорта и международной торговли Марко Форджионе.