Неисправные пусковые установки в существенном количестве были переданы Киеву западными союзниками

Оружие должно быть не только эффективным, но и безопасным для конечного пользователя. Но с последним как раз возникли проблемы у украинских солдат, получивших неисправные шведские гранатометы AT-4 в качестве зарубежной помощи от своих союзников. Так, чиновник ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что несколько украинских военнослужащих расстались с жизнью после того, как попытались выпустить в сторону российских позиций пару выстрелов из зарубежного гранатомёта, оказавшимся бракованным. Речь шла о пехотном вооружении шведского производства – им как раз и являлся AT-4.

Со слов советника главы ДНР, кадры, на которых выстрелы из гранатомётов оказываются неудачными, записали российские разведывательные беспилотники, в момент производства попытки атаки, как раз пролетавшие над украинскими позициями. Произошедшие сразу после производства выстрела взрывы, являются следствием серьёзной неисправности гранатомёта.

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Источник фото: Дзен-канал "Военное кредо"



Сам гранатомёт представляет собой совместное творчество оружейных конструкторов из Швеции и США, главной целью которых было сконструировать относительно компактный пехотный образец, одинаково эффективный как против мобильной подвижной легкобронированной техники, так и против стационарных укреплений.

Ряд военных экспертов относят к его существенным конструктивным недостаткам это слишком громкие звуки, сопровождающие выстрел, так и невероятно сильную отдачу для гранатомётчика. Кроме того, гранатомёт в среде подобных коллег считается слишком хрупким и может пострадать при неаккуратной эксплуатации, когда в первую очередь страдают прицельные приспособления пехотного вооружения.