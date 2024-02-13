Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Использование бракованных шведских гранатомётов AT-4 несет риски для солдат ВСУ
Неисправные пусковые установки в существенном количестве были переданы Киеву западными союзниками

реклама

   Оружие должно быть не только эффективным, но и безопасным для конечного пользователя. Но с последним как раз возникли проблемы у украинских солдат, получивших неисправные шведские гранатометы AT-4 в качестве зарубежной помощи от своих союзников. Так, чиновник ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что несколько украинских военнослужащих расстались с жизнью после того, как попытались выпустить в сторону российских позиций пару выстрелов из зарубежного гранатомёта, оказавшимся бракованным. Речь шла о пехотном вооружении шведского производства – им как раз и являлся AT-4.

   Со слов советника главы ДНР, кадры, на которых выстрелы из гранатомётов оказываются неудачными, записали российские разведывательные беспилотники, в момент производства попытки атаки, как раз пролетавшие над украинскими позициями. Произошедшие сразу после производства выстрела взрывы, являются следствием серьёзной неисправности гранатомёта.

реклама


  Источник фото: Дзен-канал "Военное кредо"

   Сам гранатомёт представляет собой совместное творчество оружейных конструкторов из Швеции и США, главной целью которых было сконструировать относительно компактный пехотный образец, одинаково эффективный как против мобильной подвижной легкобронированной техники, так и против стационарных укреплений.

   Ряд военных экспертов относят к его существенным конструктивным недостаткам это слишком громкие звуки, сопровождающие выстрел, так и невероятно сильную отдачу для гранатомётчика. Кроме того, гранатомёт в среде подобных коллег считается слишком хрупким и может пострадать при неаккуратной эксплуатации, когда в первую очередь страдают прицельные приспособления пехотного вооружения.

#at-4
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
2
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
3
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
7
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
6
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
7
IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express
+
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
1
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
6
Пресс-служба РЖД: На "Трассе мужества" построят новый тоннель протяженностью почти 1,5 км
1
Сколько стоит БПЛА «Герань», и выгодно ли запускать по 50 дронов-камикадзе за сутки
2
Американские морпехи готовятся к выполнению боевых задач в условиях "русской зимы"
+
Состоялись испытания складного несущего винта для нового самолета с вертикальным взлётом
+
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
1
Garmin обновляет флагманские умные часы новыми функциями и улучшениями
+
Суммарные продажи GTA V превысили отметку в 195 миллионов копий, а Red Dead Redemption 2 - 61 млн
+
Новый рекорд на Steam установлен - 100 тысяч в Helldivers 2
+
OnePlus готовит Ace 3 Pro с флагманским процессором и рекордным объемом памяти
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
307
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
128
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
10
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
19
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
24
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
6
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
4
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
12

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
15:00
без софт поддержки это такая же шляпа
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
fynjy_2005
14:58
ну тут ты вспомнил crt моники...я уже не помню их частоты в герцовке, мой syncmaster 755 вроде 30 был, но это не точно
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
fynjy_2005
14:54
Су..а ты реально такой тупой, что даже не можешь привести объективных доводов? Да любой адекватный железянщик скажет, что мелкоядра - убогое дерьмо, н...р не нужное в ПК, а учитывая поддержку и в ноут...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Alex Peteniov
14:52
Парочку таурсов и бульдозеры цеппелины все расчистят
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
Михаил Авраменко
14:51
Лучше всего всех либерашек планеты Земля. Тебя так вообще с первой партией отправить - для ручного терраформирования территории.
Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек
Serezhka
14:51
Не нравится Рыгард - смотри однотипные блевотные сборки от других авторов с рекламой Шитилинка и магазина на три буквы.
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
Чато -- Бот
14:50
Как дела у Боруха Надеждинда, сраку свою, после откладывания мега-кирпичей, починяет?
Bild: Российская армия возьмёт Авдеевку в ближайшие дни или недели
KalitkaS
14:50
Я очень жирно собрал 4070ti за 170, но там реально хорошие жестянки.
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Вадим Кудрявцев
14:49
Все эти ебланы Kalitkas,скакелы апхуенские,майкопское жульническое и прочее прочее -все это твинки мастурбека шеши,шешуна (ну тот что живет в сарае каком то и передергивает на аниме и фортнайт) и как ...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
fynjy_2005
14:49
господе, какой же ты упоротый. Су...а, вот когда интел решали в малопоточных играх, тесты КС Го везде тыкали АМДшникам, как результатат тотального превосходства в играх. Как только Зен3 просто уничтож...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем