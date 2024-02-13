Местные военные инженеры талантливы и творчески активны

Идея превратить обыкновенные РСЗО в комплекс, способный запускать по примеру американского HIMARS. Вместо неуправляемых снарядов высокоточные корректируемые ракеты, была с большим удовольствием подхвачена военными конструкторами КНДР. Так в Северной Корее местные инженеры творчески переосмыслив оружейный опыт по ту сторону океана, взяли мысли работников Пентагона на вооружение и придумали свой «HIMARS» c 240-мм снарядами и особой мощностью. Об обновлении тамошних систем РСЗО рассказали в местном новостном агентстве ЦТАК.

Так во время воскресных стрельб Академия национальной обороны на практике показала возможности нового изобретения, когда боеприпас из обычного неуправляемого стал корректируемым и успешно поразил находившуюся на удалении цель. Этого удалось достичь за счёт возможности управлять траекторией полёта. Кроме того было заявлено, что точностные характеристики соответствуют всем предварительным инженерным расчётам.

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Известно, что в Северной Корее в качестве действующих установок 240-мм калибра используются M1985, созданные в середине 1980-ых годов. Такие машины были колесные с тремя осями и пусковыми направляющими в количестве 12 штук. Корейские «Катюши» производились не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. Известно о нескольких странах, имеющих такие автомобили.

Согласно открытой информации, максимальная дальность полета такого НУРСа составляла около 40 километров, но к началу 90-ых годов вышла обновленная модификация, где шасси было уже четырехосным. Выросло и количество пусковых направляющих в виде трубы, последних стало ровно 22. Реактивные снаряды тоже изменились, максимальная дальность которых составила около 60 км.

И спустя 20 лет появились данные о третьей «ревизии», неуправляемые ракеты которой пролетали уже по 70 км. А вот новейшие версии уже полностью управляемые и весьма вероятно, способны соревноваться по дальностным характеристикам с американскими M142 (HIMARS) и M270.