Мощная детонация повлекла за собой отключение в городе электроэнергии, воды и интернета

Информация днепропетровских подпольщиков, работающих на российскую сторону, позволила при перепроверке полученных данных разведкой ВС РФ точно навестись на железнодорожный узел, в момент прилёта по которому в центре разгрузочно-погрузочных работ находились военные составы украинской армии. По заявлениям руководителя местного российского подполья Сергея Лебедева, удар пришелся «по кому надо», а последствия тяжелого ракетного удара до сих пор не локализованы.

Со слов координатора местных партизан, удар разрушил не только сугубо военные цели, но и привел к фактам многочисленных отключений электричества, после чего возникли перебои с водой, связью и интернетом.

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Источник фото: Лента







Причем по уточняющей информации, было выпущено две ракеты, взрывы от которых «прочувствовал» весь Павлоград и его ближайшие окрестности, так как непосредственно после ударов от ракет запустился процесс неконтролируемой детонации на местном ж\д узле, куда практически час назад прибыли военные составы с украинскими военными и вооружением.

Лебедев рассказал, Павлоград является одним из самых масштабных перевалочных пунктов ВСУ, после которого моря украинской военной техники и личного состава разбиваются на тонюсенькие ручейки и поступают на Донбасс. По уточняющим данным последний удар пришелся на гигантские резервуары с топливом и смазочными материалами, остро необходимыми осаждённому гарнизону в Авдеевке, из-за чего эвакуация последних по понятным причинам будет отложена, что грозит отложенным выходом из оперативного окружения авдеевского украинского гарнизона, когда удастся спастись «не только лишь всем».