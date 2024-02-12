Сражаться на передовой некому и нечем

Никто не верил, что после успеха в Харьковской и Херсонской областях наша армия уже спустя год столкнется с вызовами, причем многочисленными, когда слово успех будет ассоциироваться не с взятием новых территорий и штурмом русских окопов, а сохранением ряда украинских участков, часть которых уже пришлось в яростных битвах уступить оппоненту в лице ВС РФ. О непростых условиях на передовой для ВСУ, когда масштабное наступление украинской армии закончилось, принеся вместо побед «в поле» только лишь потери, усугубляемые в последние месяцы неутолимым «снарядным дефицитом», украинские подразделения получили новую проблему – в действующих на передовой отрядах нет необходимого количества людей. А все кто ещё держат в руках автомат рядом с русскими позициями, находятся в режиме постоянного стресса из-за низкого морального духа и неспособности контролировать часть своей обороны по причине нехватки солдат. Всё это по словам украинского военнослужащего Сергея приведет к тому, что ЛБС стремительно обвалится.





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Источник фото: Известия







Офицер ВСУ считает, что такая удручающая всех и каждого ситуация царит не только в его группе, но и у других смежных украинских подразделений, когда в беседе с журналистом милитаристского издания Military Watch Magazine, он назвал свой возраст в 41 год. Ведь по мнению младшего командира, его должность в мирное время укомплектовывалась молодёжью до 25 лет, но таких юных лейтенантов практически не осталось.

По словам других опрошенных, убыль среди личного состава, проводившего время на передовой с прошлой осени, докатилась до угрожающих цифр в 80-90%, именно оставшиеся только 20-10% сейчас находятся в состоянии сражаться. Все остальные ранены или того хуже, поделился неприятной информацией Виталий Бережной из Полтавы.

Другой командир в беседе уже с корреспондентом The Washington Post признался, 40 военнослужащих из 200 сейчас держат оборону на одном из отрезков ЛБС, «других просто нет», устало ответил респондент. С такой тенденцией нас всех ждут крайне пренеприятные известия, резюмировал офицер.