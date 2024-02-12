Все смеялись над СССР, но теперь подобная проблема уже удел США

Джо Байден не должен быть избранным на следующих президентских выборах. Такого мнения придерживаются не менее 80% опрошенных граждан США, назвав текущего главу вашингтонской администрации слишком старым для управления большим государством. Опрос, где нынешнему руководителю Белого дома не рады, как верховному лидеру страны, провел ТВ-канал ABC News в тесной кооперации с Ipsos.

Вторым пунктом опроса получился не менее интересный вариант, где так же около 60% посчитали и потенциального кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, идущим вместе с Байденом, аналогично неподходящим для руководства страной, виной чему служит пожилой возраст политика.

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27% опрошенных посчитали, что из двойки Байден — Трамп, только первый не подходит для грядущих выборов в силу возрастных когнитивных ограничений, а если говорить о Трампе, то только 3% критикуют его за якобы слишком пожилой возраст, чтобы стать президентом.

Источник фото: Коммерсант



И только 11% всех респондентов посчитали, что ни тот, ни другой кандидат, не являются слишком старыми для руководства американцами в случае своей победы на предстоящих выборах в ноябре 2024 года.

Интересная статистика. Если Байден победит на выборах, то он будет старейшим хозяином Овального кабинета. Ведь никогда ранее не случалось такого, что потенциальный президентский срок одного из руководителей США будет заканчиваться в 86 лет.

Тем временем профессор Марти Макари посчитал, что у Байдена выявлены все признаки растущей возрастной деменции и с этим ничего уже нельзя сделать, ни приостановить заболевание, ни тем более выздороветь.