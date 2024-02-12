Правильной дорогой идёте американские товарищи, давая России лишний повод заработать и отпугивая европейских союзников от ориентации на Вашингтон

Дополнительный способ заработать на продажах сжиженного природного газа, экспорт которого теперь стал невозможен из США, появился у Москвы. О сложных решениях, грозящих отразиться на экономических санкциях против России, оказавшимися лишь пустой декларацией из-за моратория экспорта СПГ из Северной Америки, введенной Джо Байденом, решил рассказать журналист Hrot24.

По словам Франтишека Новака, Байден в своих желаниях зашел настолько далеко, что вместо ограничения различных способов для заработка РФ, просто взял и подарил её ещё один инструмент для расширенного заработка и пополнения отнюдь не бедствующего бюджета. Иначе как назвать решение главы вашингтонской администрации, своим указом запретившего вывоз сжиженного газа из своей страны на радость Москвы.

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Источник фото: Московские ведомости



Теперь тот самый СПГ, который ряд западных государств вынужден покупать только в ещё больших режимах из-за того, что трубы Северных потоков уничтожены и поставки по ним газовой смеси невозможны, а теперь ещё и тот самый мораторий Белого дома, делают все усилия по ограничению влияния Владимира Путина просто смешными.

Россия просто продолжает зарабатывать в рекордных темпах на непоследовательных решениях заокеанской державы. Стало известно, что уже в следующем году в Мурманске откроется терминал по отгрузке сжиженного газа.

И как объяснил журналист, «заигрывание» с левыми силами Байдена в своей родной стране кажется очень неудачной попыткой помочь своему переизбранию, делая одновременно Россию ещё сильнее. Ведь в Европе может отвернуться от США даже ряд ближайших союзников.