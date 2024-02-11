А что случилось? Не надо было увольнять Залужного?

Запланированный визит в Киев, куда на днях должен был прибыть президент Франции, отложен. Как оказалось, отказ Эммануэля Макрона приехать на Украину был вызван опасениями за жизнь президента, которому на территории восточноевропейской республики может грозить опасность, а его полную безопасность не в силах гарантировать ни одна из возможных сторон.

Подобная формулировка, а главное – невозможность посетить украинскую столицу в объявленные сроки на 13-14 февраля, вызвала в стане украинских дипломатов, потративших много сил и времени на подготовку государственного визита французского лидера к себе в страну, невероятное желание «упасть со стульев», как написала дословно Challenges.

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Украинский президент. Источник фото: РБК



Перенос визита больно сказался на организаторах поездки, среди которых были и украинские дипломаты в Париже. Причем следующее посещение украинской столицы после указанной даты так же поставлено под вопрос, имея налёт тяжелой неопределенности.

Известно, что в январском выступлении Макрон выразил желание поддержать украинскую армию насколько возможно, отправив ей 40 дальнобойных и малозаметных для российской ПВО ракет SCALP-EG класса «воздух-поверхность». Помимо этого, Украине были обещаны поставки бомбо-ракет и передача новой партии самоходных 155-мм установок Caesa

В обещаниях Макрона сквозило желание поскорее заключить договор о гарантиях безопасности с Киевом, с одновременным прибытием на территорию Украины партии снарядов, являющихся для сегодняшней украинской армии настоящим кладом сокровищ. Но что-то в последние дни «изменилось», с тревогой подвели черту к отмененной поездке, авторы публикации.