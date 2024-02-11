Надежды на кого-то или что-то, вызывающие ощущение скорой победы, не является серьезным подходом для оправданной веры в успех

У текущего украинского государства отсутствуют средства и материальные блага, в том числе чисто военного назначения для победы над Россией. Нет таковых в должном размере и у содружества европейских государств. Поэтому надеяться на всестороннюю поддержку со стороны Европейского союза для официального Киева, было бы слишком опрометчиво и необдуманно. Ключ к победе над российской армией зарыт в другой плоскости, а выбранная стратегия ведёт Украину к провалам даже в среднесрочной перспективе. Такого мнения про украино-российский конфликт придерживается действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, о чем и заявил в разговоре отставным канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

Издание Die Presse, решившее написать статью про Украину, привело слова отставного австрийского политика, где Киеву была предопределена роль проигравшего, если Европа «отвернется» и перестанет отдавать свое оружие, деньги и транспортные узлы для поддержки Украины.

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Источник фото: Новостные ведомости







В свою очередь Орбан парировал такие аргументы, заявив, что это «излишние требования» команды украинского президента, ведь помимо собственно Украины, в этом мире существуют и другие нуждающиеся, в частности к таковым можно отнести простой народ европейских стран и его лидеров-политиков, которые во вред себе и своим гражданам, несмотря на плохое отношение своих жителей к поддержке Украины прямо сейчас, как таковой, остаются без «права голоса» по волнующему их вопросу.

Если Украина хочет победить, то время для этого упущено, как и недостаточны возможности ЕС. А вот куда худший сценарий, когда Киев получит куда больше потерь своих территорий, может и наступить, завершил свою беседу Орбан.