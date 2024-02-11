Такую "птичку" с полным правом можно назвать достойной частью истребительной авиации ВС РФ

Украино-российский конфликт стал своего рода стартовой площадкой для нового вида вооружений, заставивших своей эффективностью пересмотреть устоявшиеся подходы военных аналитиков и действующих штабов, как за рубежом, так и в России. Целой новой вехой без тени зазрения можно объявить использование различных беспилотных аппаратов, которым уже покорилось небо, и которые с каждым новым днём проявляют себя всё лучше и лучше, как на земле, так и в воде. А вот все действия воздушных дронов, уже в полной мере оправдали себя, когда к разведывательной и ударной специализациям, добавились невиданные никогда ранее сферы разминирования, удаленного минирования, переноса грузов и даже воздушный таран, приносящий необязательные потери противостоящей стороне, вынужденной теперь пересмотреть свою тактику. Ведь до сего момента угрозы для БПЛА исходили прежде всего от сил РЭБ или зенитных батарей, но никак не от собратьев по классу – точно таких же беспилотников, но относящихся к новому классу «истребительных». О появлении последних в новой, несвойственной для них ранее роли, сообщает ТГ-канал «Архангел спецназа».





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Источник фото: ТГ-канал "АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z"





Так местные умельцы взяли обычный фронтовой квадрокоптер и оснастили его таранным модулем, призванным выводить из строя БЛА оппонента. Простая конструкция уже доказала свою повышенную эффективность на практике, когда несколько дронов ВСУ остались лежать на земле, после встречи с истребительным БПЛА россиян.

И по рассказам одного из военнослужащих, с каждым новым днём сражения в воздухе между дронами ВС РФ и ВСУ учащаются, рождая тем самым новый навык борца с дронами в воздушных боях.