Таковых по мнению бывшего премьера Украины Азарова около миллиона

Огромное желание оставить Украину есть не только у взрослых мужчин. Покинуть территорию восточноевропейской республики мечтают и около миллиона школьных учащихся, для которых пересечение заветной пограничной линии означает спасение от усиленной мобилизации украинских властей в терпящую военное бедствие национальную армию. О семизначной цифре только среди несовершеннолетних, решивших найти спасение от мобилизации, проходящей со значительными нарушениями местных законов, в ряде своем нарушающих даже украинскую конституцию, решил рассказать экс-премьер-министр Николай Азаров.

По словам бывшего украинского топ-чиновника, всего на территориях подконтрольных Киеву, 4 млн. школьников, и именно четверть от этого числа во что бы то ни стало хочет оказаться за рубежом, надеясь таким способом избежать попаданию в окопы рядом с российскими позициями. Кроме того, будущих взрослых не устраивает и текущая жизнь на Украине, где практически нет никаких перспектив и позитивного взгляда в светлое будущее республики со стороны молодёжи.

реклама





Источник фото: инопресса







Согласно официальным сведениям, местные школьники, уже начиная с 16 лет, должны стоять на военном учете. И как только любой из такого числа несовершеннолетних будет признан пригодным к службе, то он признается невыездным. Причем это делается в автоматическом режиме, заявил Азаров.

Подлил масла в огонь и один из полтавских работников ТЦК (так сейчас на Украине называются военкоматы), когда сказал, что украинские школьники, находящиеся за пределами республики, должны срочно вернуться в родную страну для «постановки на учет» в военкоматах.