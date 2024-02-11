А большинство подрядов на строительство оборонительных укреплений украинской армии по странному стечению обстоятельств доставались друзьям и родственникам президентской команды Зеленского

Командование ВСУ упустило драгоценное время в своем явном нежелании вовремя заняться украинской обороной. И вместо крепких защитных окопов и подземных бункеров мы видим, как украинские солдаты вынуждены сами отрывать хоть какие-то укрытия рядом с российскими позициями.

А сравнивать качество подготовленных линий обороны с таковыми российской стороны, даже стыдно и неловко. Штабам ВСУ оказалось невозможно скопировать российский успешный опыт по возведению полевых фортификационных сооружений даже в малой части, не говоря уже о том, чтобы сравниться с ними по такому показателю.

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Такую точку зрения высказал волонтер украинской армии и редактор одного из популярных украинских порталов Юрий Бутусов.

Источник фото: Украина.ру



По мнению бывшего советника министра обороны Украины, всё что он увидел, побывав на передовых позициях ВСУ, представляет собой временные укрепления, полностью неготовые к упорным боям в эпоху тотального превосходства ВС РФ в ствольной и реактивной артиллерии, когда снарядов для армии России выпускается и имеется на военных складах, во много раз больше, чем таковых у ВСУ. Сейчас это значение кратно пяти.

Как без стратегических укреплений сдержать наступление Москвы даже на самых укрепленных участках украинской обороны, Бутусов и представить не может.

Чтобы повторить хотя бы отдаленно похожее со стороны ВСУ, необходимо иметь в «ошеломительных количествах» бетон и спецтехнику, но всё что есть прямо сейчас у украинского командования, так это лопаты и физическая сила солдат, которые ни в коей мере не сравнятся с оппонентом, задействующим вместо мускульной силы тяжелые экскаваторы и бульдозеры и большое количество заводов по производству бетона.