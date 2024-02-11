"Стальной генерал" всё никак не мог успокоиться и принять, что "глубоких прорывов" после провального контрнаступления больше не будет

Желание Валерия Залужного победить Россию в будущих боях стало причиной противоречий, из-за которой по ряду мнений некоторых советников украинского президента, Киеву не получилось бы заключить будущий мирный договор с РФ. Поэтому пребывание амбициозного военачальника на своем посту было признано нецелесообразным по политическим мотивам. Такой точкой зрения поделился управляющий программы «Евразия» Анатоль Ливен, выпустивший соответствующую статью для Responsible Statecraft.

По мнению сотрудника Института Куинси, связанные с отставкой прошлого главкома ВСУ события прежде всего вызваны желанием ряда политических фракций Украины сделать виноватым в гипотетическом поражении ВСУ от российской армии «кого-то иного», но не их. Причем с тем, что поражение обязательно грядет, но с гораздо худшими последствиями для украинской государственности, таким группам и командам украинского политического поля нужно винить прежде всего себя, когда оторванные от реальности требования были направлены Москве.

реклама

Источник фото: Коммерсант



Но как только градус радикальных требований и претензий к РФ будет снижен, что необходимо для заключения мира с Кремлем, то это проявится в видимых болезненных процессах для некогда «громогласных» украинских политиков.

Не в последнюю очередь желание «замириться» Киева связано и с явно просевшей военной поддержкой со стороны европейских столиц и прежде всего Вашингтона, когда армия России наступает сразу на девяти направлениях, а украинский Генштаб ничего не может с этим сделать. И как заявил эксперт, чем дольше будет думать официальный Киев о мире и ничего не предлагать в моменте Москве, тем выше шанс, что Украина проиграет обязательно без «сохранения лица».