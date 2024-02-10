Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Defense One: Системы Starlink теперь будут применяться ВС России против ВСУ
Кто бы мог подумать, что в некоторые игры на российской СВО можно играть вдвоём

реклама

   Спутниковое оборудование производства фирмы SpaceX на Украине теперь будет использовано и со стороны российской армии. Такими сведениями располагает портал Defense One.

   В беседе с источником со стороны украинских спецслужб, с которым до этого беседовали войсковые разведчики ГУР, корреспонденты издания узнали, что спутниковая связь среди некоторых российских подразделений поддерживается не только лишь через военную спутниковую группировку России. Посильную помощь ей оказывают и устройства компании Илона Маска. Такие соединения через американские спутники стали обнаруживаться несколько месяцев назад. Причем по мнению второго украинского источника, Россия наращивает число как оборудования, так и подразделений, работающих через терминалы Starlink.

реклама


   Источник фото: Евгений Биятов


   Со стороны ГУР доводятся сведения, что уже как минимум несколько десятков Starlink трудится на россиян на всём протяжении ЛБС от Сумской и до Запорожской области. Но это лишь малая толика вреда для украинской армии, куда хуже будет, когда таких устройств будет больше сотни, а то и тысяча, тогда ВСУ проверит на себе, что значит идеальная синхронизация штурмовых подразделений, проведенная в режиме реального времени, но уже против них.

   Известно это и американским военным, которые в лице Джеффа Юргенсена считают, что это очень «печально». А вот непосредственно сотрудники SpaceX считают все подобные распространяемые слухи, без документального подтверждения с украинской стороны, обыкновенными выдумками. Кроме того от представителей компании было заявлено, что Россия находится под санкциями, и следовательно, там нет условий для работы терминалов Starlink. А вот на Украине таких девайсов тысячи, рассказали в Спейс Икс.

   В Defense One пояснили, что Starlink представляет собой великолепную возможность передовым штурмовым группам создать мобильные каналы связи с невероятной устойчивостью и скоростью, необходимой, в том числе и для координации различными армейскими штабами. Аналогично такая связь в реальном времени великолепно подходит для сверхточных ударов артиллерии, наводимых «за секунды». Что в последние месяцы среди российских артиллеристов и стало появляться. Но это скорее всего просто совпадение.

#starlink
Источник: defenseone.com
+
Написать комментарий (0)
Российские вооруженные силы используют спутниковый интернет Starlink в зоне проведения СВО
"Милитарист": 100 термобарических и бетонобойных бомб лишили ВСУ в Авдеевке связи Starlink
ВСУ жалуются на существенное падение скорости интернета Starlink за последние месяцы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
+
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
6
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
Появились изображения прозрачного ноутбука Lenovo ThinkBook
+
Космические силы США отправляют своего сотрудника Ника Хейга в космос
+
Ученые раскритиковали планы ЦЕРНа по строительству суперколлайдера за 17 млрд. долларов
4
В Epic Games Store можно бесплатно получить Doki Doki Literature Club Plus и Lost Castle
5
Российские вооруженные силы используют спутниковый интернет Starlink в зоне проведения СВО
+
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
TechSpot: AMD Ryzen 7 5700X3D – лучший процессор для апгрейда игровых ПК на основе сокета AM4
6
Samsung рассказала о ИИ-функциях в прошивке One UI 6.1 для Galaxy S23
+
iFixit: у Apple Vision Pro не 4К-дисплеи, а ёмкость аккумулятора на 20% больше заявленного
9
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
1
ЕКА строит антенну длиной 2,5 миллиона километров в космосе
+
Новая система AIM-132 ASRAAM разработана для Украины и уже находится в зоне СВО
+
ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 79% россиян
6
Браузер Supermium получил поддержку Windows XP, а также других «древних» ОС
2
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
AMD постепенно увеличивает свою долю на рынке процессоров
+
Путин рассказал, как в начале «нулевых» предложил президенту США Биллу Клинтону принять Россию в НАТО
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Hollow Knight"
2
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
48
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
18
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
13
Кристалл времени позволил увеличить производительность "идеальной" квантовой системы на 28 кубитов
+
Samsung Galaxy S23 FE - всё, что вам необходимо знать
2
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
7
Компьютеры DEPO - сделано в России
6
Китай намерен наладить производство 5-нм чипов "любой ценой"
2

Сейчас обсуждают

usr721
21:17
БП - хлам на бомже-голдовой платформе с китайщиной внутри, к тому же, без родного многострадального зеленого разъема под подобный видик на борту. За память и SSD бессмысленная переплата, как сами и о...
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
CyanID
21:17
Бублик=Заглот.
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
CyanID
21:16
Так это же Заглот набор буков писал ))
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
palkovvodec
21:11
не позавидуешь твоему будущему конечно 🤣
В Госдуме обсуждается законопроект о лишении иноагентов всех источников дохода в России
Silvium
21:05
Надо полагать, речь идёт исключительно о коммерческом применении технологии в корпоративных масштабах. До домашнего ПК в обозримом будущем это не дойдет. Слишком дорого, слишком большие изменения для ...
Nubis Communications и Alphawave Semi продемонстрировали технологию Optical PCI Express 6.0
Бахтиёр Кудратуллаев
20:59
ололололол
Российским ученым удалось углубить скважину на станции «Восток» в Антарктиде до отметки 3610 метров
ЧatoБoт
20:55
Ужас. Такое пендогоре горькое. А что же каклы, не помогут заморским эльфам?
Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
super619
20:49
Европу африканцы заполняют от того, что им разрешило продажное правительство.
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
Гоша Трос
20:44
слабо верится, подставные бэнчи похоже, как обычно... красная смута всегда мутила больные разумы юзверья и недоодминов. о профите вообще забыли, судя по всему
TechSpot: AMD Ryzen 7 5700X3D – лучший процессор для апгрейда игровых ПК на основе сокета AM4
Евгений Панченко
20:44
Так вот как сливают херню из магазинов?
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем