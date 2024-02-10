Кто бы мог подумать, что в некоторые игры на российской СВО можно играть вдвоём

Спутниковое оборудование производства фирмы SpaceX на Украине теперь будет использовано и со стороны российской армии. Такими сведениями располагает портал Defense One.

В беседе с источником со стороны украинских спецслужб, с которым до этого беседовали войсковые разведчики ГУР, корреспонденты издания узнали, что спутниковая связь среди некоторых российских подразделений поддерживается не только лишь через военную спутниковую группировку России. Посильную помощь ей оказывают и устройства компании Илона Маска. Такие соединения через американские спутники стали обнаруживаться несколько месяцев назад. Причем по мнению второго украинского источника, Россия наращивает число как оборудования, так и подразделений, работающих через терминалы Starlink.

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Источник фото: Евгений Биятов





Со стороны ГУР доводятся сведения, что уже как минимум несколько десятков Starlink трудится на россиян на всём протяжении ЛБС от Сумской и до Запорожской области. Но это лишь малая толика вреда для украинской армии, куда хуже будет, когда таких устройств будет больше сотни, а то и тысяча, тогда ВСУ проверит на себе, что значит идеальная синхронизация штурмовых подразделений, проведенная в режиме реального времени, но уже против них.

Известно это и американским военным, которые в лице Джеффа Юргенсена считают, что это очень «печально». А вот непосредственно сотрудники SpaceX считают все подобные распространяемые слухи, без документального подтверждения с украинской стороны, обыкновенными выдумками. Кроме того от представителей компании было заявлено, что Россия находится под санкциями, и следовательно, там нет условий для работы терминалов Starlink. А вот на Украине таких девайсов тысячи, рассказали в Спейс Икс.

В Defense One пояснили, что Starlink представляет собой великолепную возможность передовым штурмовым группам создать мобильные каналы связи с невероятной устойчивостью и скоростью, необходимой, в том числе и для координации различными армейскими штабами. Аналогично такая связь в реальном времени великолепно подходит для сверхточных ударов артиллерии, наводимых «за секунды». Что в последние месяцы среди российских артиллеристов и стало появляться. Но это скорее всего просто совпадение.