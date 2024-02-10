Доживут ли эти танки до следующего украинского контрнаступления, одному Залужному известно

Из-за прекращения работы европейского, в особенности американского «военторга», точнее их явному нежеланию помогать в той же усиленной манере периода прошлой осени-зимы, когда ожидания от будущего контрнаступления, казалось бы, закалившей себя в боях украинской армии были крайне высоки, что в самом Киеве, что в Вашингтоне, что в Брюсселе; прямо сейчас на Украине пришли к противоположной ситуации и вполне логичному выводу, что после недавней неудачи с контрнаступом пора последние оставшиеся иностранные и относительно современные танки «пожалеть», и для лучшего сбережения оснастить дополнительными блоками защиты.

И лучше всего это сделать в глубоком украинском тылу вдали от глаз «Орланов-10» и точно таких же, хотя и менее зрячих, но наиболее хищных «Гераней».

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"



В частности, блоками динамической защиты и противокумулятивными решетками были оснащены, что слабо проявившие себя в недавних боях немецкие танки Leopard 2, что поступившие совсем недавно на вооружение ВСУ американские Abrams.

Оставшиеся из партии не уничтоженных Challenger тоже были переоборудованы.

Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"



Кроме того, дефицит всего и вся, в частности боеприпасов и живой силы, заставили украинский Генштаб держать такие танки в глубоком резерве, так как крайне неудачное контрнаступление ВСУ в Запорожской области поставило на неопределенную паузу все амбиции новых наступательных действий, но вместе с тем развязало руки российской армии, ведущей наступление сразу на девяти направлениях.

А тем временем в Великобритании в местном парламенте состоялись слушания, где законодатели задали вполне логичный, но крайне неприятный вопрос одному из представителей оборонного ведомства островного государства, спросив, почему украинская армия получила лишь около десятка тяжелых танков Челленджер второго поколения, когда МО Великобритании располагает куда большим количеством таких танков.