Так что Залужный "молодец": и медаль получил и уже ни в чем "не виноват"

Критическая ситуация, о которой так долго предупреждали ряд украинских военкоров и военных аналитиков, теперь воплотилась в самую что ни на есть настоящую реальность, а её исправление может так и не состояться. Всё что видит украинский солдат сейчас, наблюдая за обстановкой из окопа, так это наступление российской армии, наносящей удары сразу на девяти направлениях. Но никто не озвучивает на официальном уровне, что украинцы, сдерживающие ВС России «где-то там», находятся в крайне неприятном положении, оставленные без снарядов, танков и шансов отойти без потерь. Мрачную картину на передовой рисует известный украинский журналист Юрий Бутусов, некогда занимавший кресло советника министра обороны.

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Источник фото: Газета.ру



Причем Бутусов прямо говорит, что со стороны украинской армии «оборона трещит», и ряд подразделений ВСУ, не в силах сдержать российский порыв, сопровождающийся непрестанным давлением, под которым подразумевается прилёт десятка управляемых тяжелых авиационных бомб и «бесконечные залпы» 152-мм снарядов и целые пакеты ракет РСЗО, приняли решение отступить на запасные позиции, за которыми вероятно уже нет толстых брустверов блиндажей и бетонных укрытий. Долго ли протянет в таких условиях украинская армия? Задается вполне себе риторическим вопросом ещё и волонтёр, часто бывающий «на ленточке» украинский корреспондент.

Вместе с тем Бутусов считает, что в некоторой степени ситуацию может исправить оперативное направление свежих резервов. Но тот факт, что этих резервов практически нет, а пополнение из новых солдат не то что бы не готово, а даже не укомплектовано по штату, так как мобилизация необходимого количества мужчин ещё не состоялась.

В западной прессе в лице The New York Times, прямо говорят, что без снарядов, пусковых установок ПВО и остальной военной помощи, для ВСУ 2024 год может стать последним периодом, когда такая армия вообще будет существовать.