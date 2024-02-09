Дрон является одним из самых опасных типов вооружений в современном конфликте

Беспилотная авиация малого класса стала той самой палочкой-выручалочкой на передовой для обеих сторон, нашедших в применении в качестве ударных боеприпасов прекрасную альтернативу к классическим снарядам. На дроны приходится львиная доля потерь как личного состава в противоборствующих подразделениях, так и среди бронетехники, как лёгкой, так и тяжелой. Но всё-таки первые гораздо более подвержены урону по объективным причинам. И раз нельзя полностью нивелировать угрозу с неба, даже несмотря на изменение подхода командования с разных стороны к «птичкам», решившего, что лучшая идея здесь – это насытить мобильные средства передвижения полноценными установками РЭБ в компактных размерах, нельзя забывать и про традиционные средства защиты, выражающиеся в пассивных модулях, имеющих сетчатую структуру.

Так отечественные броневики «Феликс» обзавелись расширенными защитными модулями, обеспечивающими некоторую стойкость бронеавтомобилям от урона БПЛА и различных выстрелов к РПГ.

реклама





Источник фото:Виталий Кульзмин







Как заявил управляющий фирмы-производителя Александр Захаров, дополнительное решение сделает машину ВС РФ более стойкой в сравнении с первыми вариантами, где тем самым новым средством «комфорта», предназначенного прежде всего от боеприпасов с кумулятивным эффектом была лишь стальная сетчатая пластина, устанавливаемая на «Фениксы».

На втором этапе инженеры компании придумали куда более продуманные комплексные решения, которые интегрируют в броневики навесную защиту, состоящую из стали и керамики, соответствующих уровню армейской защиты. Плюс предусматривается установка мобильных систем РЭБ.

«Феликс» стал выпускаться на замену «Тайфуну-К», способный перенести огонь легкого стрелкового оружия и в рамках разового воздействия сохранить жизни экипажу после подрыва СВУ или мины общей массой боезаряда до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Масса нового авто составляет 14 000 кг с возможностью разгона по шоссе до 100 км\ч с запасом хода до 850 километров.