Но расстраиваться Валерию Залужному точно не стоит: ведь сегодня он получил звание "Героя Украины" и с чистой совестью может уехать жить в Лондон

Новые вызовы, с которыми столкнулась украинская армия под конец минувшего года, когда ожидания от летне-осеннего контрнаступления на все 100% оказались крайне неоднозначными, что на Западе, а тем более на Украине, отвернули некогда благосклонного к уже бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному президента Украины Владимира Зеленского. И теперь «стальной генерал» в качестве утешительного приза к своей военной пенсии получил звание «Героя Украины» и волен отправиться куда угодно: ведь с текущего дня он остался без работы.





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Источник фото: Телеграм







Но с потерей самого рейтингового лица в украинской армии всё только начинается для украинского лидера Зеленского, когда все последующие действия правителя Украины могут стать ошибочными, так как увольнение пользующегося авторитетом и безусловной поддержкой прославленного генерала могут больно аукнуться текущему руководителю Банковой, когда истинной причиной отставки могут быть не поражения на передовой или высочайший уровень коррупции среди военного ведомства, чьи хищения стали уже притчей во языцех, а самой что ни на есть ревностью и завистью со стороны Зеленского к популярности Залужного среди действующих военных и обычного украинского люда.

Поэтому стоит ожидать, что уволив самого популярного человека на Украине, Зеленский не получит ничего другого, как слишком ярое недовольство своих военных, находящихся и в без того сложном эмоциональном тупике из-за отсутствия побед и крайне скудного снабжения боеприпасами и иными типами вооружений, от которых зависит их жизнь и выполнение приказов в окопах. А новый командующий украинской армией пан Александр Сырский имеет крайне неоднозначную репутацию на Украине, прозванный за свои поражения «генералом окружение».