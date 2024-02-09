В ближайшей исторической перспективе такие системы появятся и в российской армии. Непосредственные работы над таким проектом ведутся в очень интенсивном режиме

Украино-российский конфликт на Востоке Украины дал путевку в жизнь большому количеству различного вооружения, но по-настоящему прорывным он сделал использование малой беспилотной авиации, превратившей современное поле боя в соревнование между различными ударными дронами и войсковыми системами, способными обезопасить жизнь солдата и военную технику в столкновениях с БПЛА, ставшими настоящим прорывным вооружением прямо здесь и сейчас. И порой бывает так, что «птичка», ценой в несколько десятков тысяч рублей, может принести вреда куда больше, чем несколько десятков миллионов в отечественной валюте, если своим прилётом уничтожит высокотехнологичный и одновременно дорогостоящий ракетный или зенитный комплекс. И вот для защиты последнего, отечественные оружейные инженеры и придумали давным-давно напрашивающееся решение: оснастить будущие установки ЗРК, действующие в прифронтовой полосе активной противодронной защитой. Первыми такое решение предложили в НИИ «Вектор».





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Дочерняя компания «Росэлектроника» считает, что установка решений так называемого радиоэлектронного плана позволит снизить кратно величину потерь от воздействия различных ударных БЛА, в том числе и FPV-дронов.

Причем по словам военных специалистов, не надо долго ждать выхода перспективных образцов вооружений, противодронную защиту можно и нужно устанавливать и на действующие типы оборудования.

И в качестве «затравки» назвали некоторые технические требования, которым должны соответствовать будущие противодронные комплексы. По словам пресс-службы, это наличие лазерных систем, бьющих по нежной оптической системе БПЛА, а также разнообразные «глушилки», забивающие управляющий сигнал беспилотного аппарата «мусорными» сообщениями.