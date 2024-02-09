Шутки с самой тяжелой бомбой с УМПК всегда для ВСУ заканчиваются одинаково

В российском сегменте мировой Сети появились кадры боевой работы ВКС РФ, когда полуторатонный боеприпас стремительно попал в месторасположение личного состава ВСУ в поселке Курахово. Как сообщается, удар был выполнен планирующей версией свободнопадающей бомбы ФАБ-1500.

Рассматривая кадры, становится понятно, что такой мощный взрыв, как это утверждает украинская сторона, разместившая фотографии местной гостиницы, не смог повредить гражданское сооружение, якобы устоявшее под ударной волной упавшей рядом бомбы с 700-кг взрывчатой начинкой. Но на самом деле иностранные добровольцы и кадровые войска украинской армии скрывались не в гостинице, а в заброшенном детском саду, куда и долетел планирующий боеприпас.

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Источник фото: Телеграм "МО РФ"





Сам населенный пункт Курахово, размещенный в 15 километрах от недавно взятой Марьинки, находится уже в непосредственной прифронтовой близости, но на его подступах лежат ещё несколько мелких сёл, например Георгиевка, где прямо сейчас как раз друг напротив друг друга и расположены украинские и российские позиции.

Известно что после занятия штурмовыми подразделениями ВС России Георгиевки, «финальным форпостом» перед битвой за Курахово будет Красногоровка, находящаяся на возвышенности. Последняя превращена в мощную мини-крепость, но для её удержания необходимо постоянное наличие резервов, которые для украинского командования в сложной текущей оперативной обстановке на вес золота и необходимы порой и в других «пожароопасных местах», поэтому предположительно не за горами битва и за Курахово.









На текущий момент ФАБ-1500 М54, оснащенная так называемым модулем планирования и полета УМПК, представляет самый тяжелый образец планирующих бомб, способных уничтожать бункеры на глубине до 20 метров.