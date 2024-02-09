А Залужному сейчас хорошо – может себе позволить уехать послом в Великобританию

Масштабную мобилизацию, которую на Украине решили провести опять, имело смысл проводить как минимум в начале прошлого когда. Сейчас, время для подобного экстремального шага почти «утекло». И текущие провалы на передовой рядом с русскими окопами об этом говорят чуть ли не ежесуточно. Поэтому предложение состоящее из трех слов «почти что поздно», самое лучшее описание действия украинского военно-политического руководства, которое не понимает, что время для сбора новой украинской армии безнадёжно ушло. Такого мнения придерживается экс-генерал чешской армии Иржи Шедивый в своём интервью для Czdefence.

В публикации ставится особый акцент на крайне тяжелом этапе в жизни Украины, когда все последующие шаги тянут за собой всё новые ступени падения, а накопление результата таких ошибок даже в краткосрочном итоге может потянуть за собой полное обнуление всех достигнутых ранее результатов.

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Источник фото: Известия





Причем по мнению бывшего генерала, потенциальные ошибки – это не только поражение на поле боя от возросшей мощи российской стороны, начавшей вовремя своё вооружение и творчески подошедшей к ряду чувствительных ударов под конец позапрошлого года, но и управленческие решения нынешнего руководителя Украины Владимира Зеленского, который не «прислушивается» к советам со стороны и вполне может получить мощный всплеск недовольства украинских элит и обычных людей с улицы.

И замена «стального генерала» Валерия Залужного на генерала Александра Сырского, имеющего низкий багаж доверия от своих солдат и офицеров, чем уволенный главком ВСУ, могут украинскую армию, а вместе с ним и украинское государство, оставить всего в одном шаге от соскальзывания в историческую пропасть. И нет такого, что может подтвердить обратное, резюмировал отставной командир.