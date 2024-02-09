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Madarator
"Милитарист": 100 термобарических и бетонобойных бомб лишили ВСУ в Авдеевке связи Starlink
Потеря управления авдеевского гарнизона ВСУ, при критическом отставании от ВС РФ в ударных возможностях, вероятно очень скорый предвестник падения города и попадания ряда подразделений в огневой мешок

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   В украинском сегменте сети Интернет, пользователи и связанные с ВСУ волонтеры и журналисты обсуждают полное отключение и физическую неработоспособность наземных терминалов спутниковой связи и интернета от компании Илона Маска SpaceX, установленных ранее в подземных штабах и бункерах авдеевского укрепрайона. Такой сценарий вызовет критические подвижки в структуре командования и управления украинскими отрядами в городе-крепости Авдеевке. О чём явно осведомлены в украинском командовании, но прямо сейчас, изменить ситуацию не в состоянии, разве что нагнать массу пехоты в и без того пристрелянный город, где даже самый малый участок территории находится на прицеле российской ствольной и РСЗО артиллерии, не имеющей никаких затруднений с боеприпасами, в том числе и самыми мощными. Поэтому переброска усиления ВСУ заготовлена на самый тяжелый вариант и группы усиления находятся в загородной зоне.

   Так по сообщению ТГ-канала «Милитарист», для отключения масковского Старлинка в Авдеевке были задействованы мощные РЭБ, к которым на физическом уровне подключились ВКС РФ, включив тот самый «режим терраформирования», когда не менее 100 воздушных ударов, выполненных бомбами мощного и особо мощного классов, где самая «маленькая» весила 500 кг, а самая тяжелая до 1500 кг, начиненные бетонобойными и термобарическими зарядами, фактически обрушили своды бункеров, где располагались управляющие модули Starlink.

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Источник фото: Телеграм


   А теперь выясним как до этого момента в Авдеевке осуществлялось управление украинской обороной.

   Ни для кого уже давно не секрет, что высшее командование со стороны Украины осуществлял не «стальной генерал» Залужный (8 февраля новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский), как его называют на Западе, за которым якобы стоит Зеленский, а генералы Пентагона и частично штаб НАТО в Брюсселе, после чего все основные приказы идут в украинское центральное командование, после чего уже распределяются в подземные пункты управления в Авдеевке через Starlink, а дальше посредством проводных телефонных кабелей с закрытым режимом работы в крупные очаги украинской обороны в городе.


Авдеевка ночью. Источник фото: ТГ-канал "Словенский медведь"


   И вот, после разрушения бункеров с терминалами, украинским офицерам придется перейти либо на посыльных, либо на беспроводную связь, но не Старлинк, которая часто очень либо перехватывается, либо глушится.


Бои на вечер 8 февраля уже идут в частном секторе Авдеевки. Источник фото: ТГ-канал "Аналитика СВО"


   Вероятно, если новый главком ВСУ не бросит значимые силы на усиление, Авдеевка в самое ближайшее время падет без должного управления на местах.

#starlink #авдеевка #битва за авдеевку #битва за авдеевку 2024 #в авдеевке не работает starlink
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Сырский перебрасывает к Авдеевке резервы, намереваясь удержать город любой ценой
ВСУ жалуются на существенное падение скорости интернета Starlink за последние месяцы
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