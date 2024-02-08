Координация в режиме онлайн нужна в большинстве своем только для одного – стратегического наступления массированными силами сразу на нескольких направлениях

Украинские сетевые ресурсы сообщают, что для запланированного стратегического удара сразу на нескольких направлениях в российском Генштабе приступили к реализации плана «цифровой ответ», в рамках которого те самые терминалы Starlink от Илона Маска с активированными аккаунтами, появились в ряде ударных групп ВС РФ. По утверждению украинской стороны, лицензии, необходимые для работы наземных спутниковых модулей, были куплены «в белую» через Дубай.

А мы пока вспомним предысторию начала СВО, когда только невероятные усилия американских военных и блока НАТО позволили наладить помехоустойчивую цифровую связь внутри украинской армии и среди правительственных чиновников, для которых в большом количестве из-за границы привезли тысячи терминалов спутниковой связи производства SpaceX. Именно такое решение позволило выдержать первый натиск штурмовых российских колонн, координируя свои действия для передовых отрядов украинской армии и перебрасывая резервы на самые опасные направления для поддержки остальных сил ВСУ.

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Помимо стационарных узлов, похожие модули, но то же семейства Старлинка, интегрировались и на ударные версии дронов и морских безэкипажных катеров. И что признают российские военные инженеры, в большинстве своём сигналы на таких установках практически не поддаются контролю и помехонаведению, даже если использовать самые современные версии отечественных РЭБ.

А вот до недавнего времени российская сторона такими технологиями не обладала. Но ничего не может быть постоянным, и такой факт явно не по душе украинскому Генштабу, несмотря на бравурные заявления, ожидающего с недели на неделю атаки на Харьковскую область для создания той самой засечной черты, на новый маневр называемой демилитаризованной зоной.

Источник фото: Айфон.ру

И что интересно, как и в самом начале российского СВО, население приграничных районов Харьковской области со стороны Украины не уведомляется о скорых встречных ударах, когда ряд украинских источников, сообщают о перебрасывании мощных групп усиления со стороны ВСУ, зная к чему идёт.

А касаемо терминалов Starlink на службе ВС РФ, кажется кто-то скоро поймет, что в некоторые игры прекрасно играется и вдвоём.