Лучшей рекламы для высокотехнологичного устройства Apple, ценой в России доходящей до одного миллиона, и не придумаешь

В Массачусетском технологическом университете местный студент с большими познаниями в несанкционированном доступе к программным возможностям различного электронного рода оборудования, смог за очень короткий срок, буквально за несколько часов, взломать очень популярный девайс от компании Apple. Речь идёт о головной гарнитуре Vision Pro, которая уже в самый день продаж 2 февраля была фактически «хакнута».

Как заявил аспирант известного института, методом глубокого исследования программной оболочки новинки было быстро выяснено, что операционная среда VisionOS, выступающая в качестве ядра операционной системы, располагает легко обнаруживаемой уязвимостью, после которой для человека знающего вовсе не проблема получить тот самый желанный расширенный доступ к ряду возможностей очень дорогого и ограниченного в количестве девайса.

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И действительно, у умного молодого человека получилось простым мановением эксплойта взять и установить уже свое приложение во взломанную гарнитуру именитого бренда.

Что интересно, и для большого количества недобросовестных компьютерных взломщиков и очень досадно, аспирант Массачусетса отказался рассказать открывающих много возможностей для подобного взлома нюансов. Лишь раззадорив соответствующую публику многообещающим сообщением, что после установки собственноручно установленного эксплойта, электронное яблочное устройство перезагрузилось в течение полуминуты и при новой загрузке родной VisionOS предоставило тот самый долгожданный доступ к системе, в обиходе именующемся полным.

С такими умениями расторопного студента если не отправят в места не столь отдалённые, в соответствующих структурах ждёт многообещающая карьера. Золотые руки и знание протоколов взлома очень яблочного бренда много где ценятся, особенно среди людей в темных очках и широких плащах. Ну а мы напомним девайс дополненной\расширенной реальности на просторах России можно купить«всего» за 800-900 тыс. рублей, при официальной цене в 3500 долларов за базовую модель с 256 Гб постоянной памяти.