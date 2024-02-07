Если Залужный промедлит с выделением резервов или отдачей приказа на выход из пока еще мини-котла, то потери ВСУ кратно увеличатся

Оперативное маневрирование украинского Генштаба, вынужденного реагировать на множественные вызовы по ряду направлений протяженной ЛБС, застало последний врасплох в Авдеевке, где местный, изрядно поредевший гарнизон ВСУ, едва справляется с удержанием основных узлов обороны. Украинские военнослужащие оставляют второстепенные и слабо укрепленные позиции вот уже на протяжении трех суток, не в силах сопротивляться в виду превосходства ударных групп российской армии, не испытывающих по примеру своих украинских коллег нужды ни в чем, в том числе и в поддержке артиллерии. ВС РФ не дают украинским силам успешно контратаковать, ведь если ты не возвращаешь утерянные позиции, то с большой вероятностью ты лишишься уже других точек контроля и в постоянном режиме будешь отступать, в чем уже успели убедиться украинские солдаты, отдавшие под контроль ВС РФ Железнодорожный переулок, после чего некоторые украинские подразделения попали в оперативное окружение.

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Источник фото: РИАМО



Такой рассекающий маневр оказался внезапным по ряду причин, зафиксировали в «Военной хронике», где украинское командование попросту «проспало» классический военный ход по созданию малых очагов сопротивления путем отрезания «кусков обороны» ВСУ. Теперь силами 114-й и 30-й бригад в районе прорыва продублирован небольшой плацдарм, на который в режиме постоянных накатов пытаются прорваться силы поддержки украинской армии, тем самым дав долгожданную передышку на других участках авдеевской ЛБС.

Источник фото: ТГ-канал "Сливочный каприз"

В настоящий момент дабы снять потенциальный шанс окончательно захлопнуться котлу, украинские генералы глубокой ночью пытаются снабжать подкреплениями из района Орловки и Ласточкина укрепрайон в районе завода у Индустриального проспекта. Но ночные вылеты фронтовых бомбардировщиков Су-34, сбрасывающих бомбы-планеры, не дают добиться высокого сосредоточения украинских сил.

Вторая половина подразделений украинской армии удерживает оборону в квадрате воинской части, и если последние не успеют отойти вовремя, то рискуют попасть в котел, а потом и в огневой мешок, вырваться из которого шансов слишком мало.