Ударные машины поддержки танков задали жару украинской стороне во время самых сложных и ответственных штурмов мощных укрепрайонов ВСУ в местных городах-крепостях

Сегодняшнее поле боя, что в городской среде, что в чистом поле, представляет собой невероятной сложности вызов для любого типа танков, даже самого защищенного и современного. Каскад актуальных противотанковых решений противника включает в себя, как большое количество «традиционных» вооружений, так и вполне себе современных, с которыми бороться могут и непосредственно танковые экипажи, но тогда цель боевого задания может быть не выполнена. Поэтому было принято соломоново решение о создании боевой машины поддержки танков, способной взять на себя вышеперечисленные задачи, позволяя танку сосредоточиться на своих собственных. Таким образом появление на передовой БМПТ «Терминатор» позволило защитить российские ОБТ от гранатометчиков ВСУ и заставить пехоту оппонента считать свой окоп – самым лучшим местом на земле, глубоко прижав к сырой поверхности на самом дне бруствера солдат и офицеров, в такой непритязательной позе получающих повышенный шанс на свое спасение. Ведь живая сила является так же одной из основных целей отечественного «Терминатора», новые версии которого были замечены на передовой спецоперации ВС России на Украине.





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Источник фото: РИА Новости







Так по данным ТГ-канала «Военное обозрение», первые образцы, появившиеся в феврале рядом с передовыми линиями обороны украинской армии, в качестве глобальных обновлений вместо шасси от Т-72, были переведены на шасси куда более современного танка Т-90. Такой шаг позволил кардинально улучшить защиту экипажа, а большинство электронных блоков тяжелобронированной и тяжеловооруженной машины иностранного производства, были изъяты и заменены на отечественные образцы, предлагающие повышенную стойкость к российским условиям, в том числе и суровым климатическим.





Источник фото: пресс-служба ЦВО





«Терминатор-2», как ещё называют отечественного подавителя пехоты, стал настоящим сплавом передового взгляда российских танковых оружейников и их коллег по защите экипажа, так как последняя версия БМПТ получила бронекапсулу для военнослужащих.