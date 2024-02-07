И все предпосылки у российской армии к выполнению этой амбициозной задачи имеются

Политические неурядицы в Вашингтоне, благодаря которым идут невероятные задержки снабжения действующей украинской армии по линии Пентагона, с января месяца текущего года прекратившего абсолютно все операции по поставке Киеву военного снаряжения, в том числе и снарядами, вместе с тем стратегию украинского Генштаба разрушает тяжелое положение с личным составом ВСУ на передовой, что открывает перед российским командованием амбициозную задачу по взятию Красного Лимана. Подобное положительное завершение наступательной операции позволит отбить Купянск и реализовать на практике ту самую защитную полосу, о которой в своем недавнем публичном обращении заявил Владимир Путин. Создание «нулевой зоны» позволит выполнить задачу по защите приграничных российских регионов, озвучил свою версию будущих сражений военкор Александр Кац.

О том, что в динамике идёт всё хорошо на передовой у ВС России, свидетельствуют яркие достижения «в поле», когда российские ударные отряды смогли добиться захвата важных узловых линий обороны, расположенных в населённых пунктах Ямполь, Торское и Терны.

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Источник фото: Известия





По мнению Каца, следующим логичным шагом будет попытка прорваться к Красному Лиману, потеря осенью 2022 года неприятно аукнулась российской армии. И как только Красный Лиман очередной раз падёт, но уже со стороны украинских сил, перед генералитетом РФ открывается прекрасная перспектива двинуть наступательные клинья и на Славянск и в Харьковскую область. Установление контроля над Красным Лиманом является первоочередной среднесрочной целью, без решения которой трудно прогнозировать достижение стратегических целей компании российских сил на 2024 год, заявил военный журналист в беседе с редакционным коллективом ura.ru.