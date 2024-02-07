Это большой привет от Дональда Трампа за свой импичмент во время своей каденции, возможно не в последнюю очередь Владимиру Зеленскому

Отдельный законопроект о помощи Израилю, который предложила Республиканская партия США, остался так и не проголосованным в палате представителей. Провальную трансляцию показали в эфире ТВ-канала C-SPAN.

Как сообщается, инициативный законопроект поддержали 250 членов американского парламента, но это число недостаточное для утверждения помощи ближневосточному государству. Как было сообщено, решение только тогда является принятым, когда 2/3 американских законодателей нижней палаты отдадут свои голоса. А таковых собрать не удалось. Указывается, что потенциальный законопроект не поддержали 180 политиков.

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Источник фото: BBC.com



Вспомним, как это было. 3 февраля инициативная группа республиканцев, заседающих в нижней палате американского парламента, согласовала документ, в рамках которого около 18 млрд долларов будут направлены на военную помощь израильской армии. А проект помощи Украины в таком случае должен был рассматриваться отдельно.

Но уже тут вашингтонская администрация проявила свою потенциальную позицию и отказалась поддержать голосованием своих представителей новую ревизию «совместного предложения» от американского президента Джо Байдена, решившего, что помощь должна пройти в рамках общего консенсуса именно для двух стран-рецепиентов. В ином случае любой проект, даже если будет одобрен, получит вето от текущего хозяина Белого дома.

В феврале верхняя палата американского парламента в лице сената продемонстрировала переработанный законопроект, где Израиль, Украина и реформа миграционного толка в самих США должны были получить 118 млрд долларов, из которых как минимум 60 млрд должны были отправиться Украине. Но такой ход явно не понравился лидерам республиканцев, которые назвали последнюю редакцию потенциального закона «провальной».