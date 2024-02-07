Самолёт доступен в трех базовых модификациях: одноместном, двухместном и беспилотном вариантах

Тесная кооперация с одним из арабских партнеров позволит российскому перспективному легкому истребителю нового поколения Су-75 изменить базовую конфигурацию и стать совершенно другим. О возможности создания такого совместного проекта с одной неназванной ближневосточной страной рассказали во время военного форума в Эр-Рияде, где проходит специализированная выставка World Defense Show 2024, показывающая свежие достижения ВПК промышленно-развитых стран мира.

Особый акцент в рамках своего выступления поставил главный управляющий «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, подтвердивший, что ныне существующий образец Су-75 Checkmate есть ничто иное, как изначально многомодульная конструкция, где глубокая продуманность прямо с заводских чертежей позволяет превратить самолёт в объект с прекрасной адаптацией под множество задач. Главное - правильно выбрать «стартовый пакет», а дальше продвигаться в конструировании под свои базовые задачи адаптированного варианта.

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Источник фото: Российская газета

Впервые отечественный «Шахматист» увидел зарубежный свет софитов в рамках военной выставки Dubai Airshow, где и «засветился» на самом видном месте одного из стендов российского флагмана боевой авиации «Сухого».

Су-75 представляет собой проект передового планера с открытой базовой конфигурацией, что уже успели оценить целый ряд потенциальных ближневосточных партнеров, захотевших заполучить в свое распоряжение перспективный авиационный комплекс, где в случае необходимости можно перейти на полностью беспилотный образец в соответствии с последней военной модой. Также предусматривается модель и с двумя креслами пилотов, как идеальный образец для овладения сложной профессией военного пилота.