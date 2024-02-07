Амбициозные планы городских властей Киева предполагают строительство тоннеля между двумя берегами Днепра. Причем конструкция должна быть полностью подземной.

Амбициозные планы городских властей Киева предполагают строительство тоннеля между двумя берегами Днепра. Причем конструкция должна быть полностью подземной. О проекте равном в некоторой части российскому Крымскому мосту, рассказало издание «страна.ua», имеющее собственных источников среди департамента транспортной инфраструктуры украинской столицы.

Туннель должен соединить противоположные берега Оболони и Троещины. На данный момент идея находится в стадии проекта, к разработке которого привлечены лучшие специалисты страны.

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Источник фото: Pinterest







По плану так называемая точка входа начнется на Большой Кольцевой дороге, расположенной на Оболони, после чего обогнет реку по подземным коммуникациям с дальнейшим выходом на северную оконечность Троещины. Завершение проекта позволит замкнуть окружную трассу, тем самым соединив кольцо вокруг всего мегаполиса. Такой проект существует уже на протяжении 20 лет.

Что интересно, государственные сотрудники пока не могут сказать точно, сколько стоимость всей сметы грандиозного проекта, но журналисты издания считают, что парой-тройкой миллионов долларов тут точно не обойтись, в максимальном своем пике вполне возможно достижения и цифры в 1 млрд. в американской валюте. Разумеется, что Киев является самым богатым городом Украины, но даже такая сумма лишь для бюджета города является неподъемной.





Недостроенный вход в ж\д туннель на Оболони. Источник фото: Википедия







Вместе с тем ещё до правления Кличко проект подземного туннеля, соединяющего левый и правый берег Днепра был не только разработан, но и начат. Речь идёт о строительстве сооружения, начатого под грифом «совершенно секретно». По первоначальному замыслу «Строительство №1 НКПС» в качестве тоннеля должно было предотвратить последствия потенциального уничтожения двух железнодорожных мостов во время довоенной эпохи перед ВОВ, где военная необходимость диктовала наличие резервного логистического маршрута для подвоза боеприпасов и войскового пополнения. Но даже привлечение 20 тыс. человек военных и гражданских инженеров не позволили завершить стройку за три предвоенных года, а после завершения войны проект так и не был завершен, но его туннели использовались для сооружения некоторых веток киевского метро.





Источник фото: Украина.ру







Кстати последнее из-за ненадлежащего обслуживания во время нахождения у власти Виталия Кличко стало досрочно выходить из строя, когда в декабре прошлого года Киевский городской совет уведомил об экстренном прекращении движения поездов между шестью станциями метро. Одной из основных причин закрытия была названа проседания грунта в туннелях.