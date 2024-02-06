А что тут такого? Банкой огурцов, как утверждают украинские СМИ, можно сбить большой ударный дрон

Тактический рисунок противостояния украинской и российской армий сильно изменится, если Евросоюз перестанет помогать Киеву. Тогда единственным вооружением украинской армии станет простой водяной пистолет. О новых возможных вехах украинского перевооружения руководитель Евросовета Шарль Мишель решил рассказать во время пленарной сессии Европарламента.

При этом высокопоставленный европейский функционер существенно удивился, узнав, что ряд депутатов левых партий высказался, что украинская армия должна остаться без вооружения ЕС. Услышав слова сопротивления, чиновник не нашел ничего лучше как в сердцах выпалить, что на одних лишь «водяных пистолетах» и словесной поддержке, причем даже самой высокопарной и красивой, украинская армия против возросшей ударной мощи ВС РФ не выстоит.

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Источник фото: Телеграм







Вместе с тем его заочно в ходе уже своего выступления поддержал другой спикер в высоком кресле. Речь идёт о главном дипломате ЕС Жозепе Борреле, считающем, что некоторые страны могут и «подождать», так как продажа или передача им европейского оружия не идёт ни в какое сравнение с потребностями в нём ВСУ, вынужденных сразу на 9 направлениях ощущать всё возрастающее давление российской армии.

Правда если западное оружие столь желанно на Украине, то почему ТАСС пишет, что существенная часть такого вооружения была обнаружена у мексиканских картелей и у боевиков Ближнего Востока?