Повышение качества управления войсками в наступлении сулит ещё одну причину для головной боли Генштаба ВСУ

На «Обуховском заводе» рассказали, что местные конструкторы в тесной кооперации с инженерами смогли решить проблему пролонгирования связи и добились устойчивого сигнала в радиусе 100 километров от источника волн. Таковым будет дрон «Настасья», совершающий перемещение в воздушной среде как классический конвертоплан в момент старта движения. О новой своей разработке дочернее предприятие «Алмаза-Антея» поделилось с журналистами РИА Новости.

По словам источника, прямо сейчас есть только опытный образец, выставленный в рамках Национальной выставки NAIS-2024. Увидеть отечественную разработку воочию можно в помещении «Крокус-Экспо» во вторник и среду текущей недели.

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Источник фото: РИА Новости







Одним из неоспоримых достоинств инженерного продукта «ОЗ» является способность взлетать вертикально, словно классический квадрокоптер, и точно так же приземляться. А вот полет осуществляется как у обычного самолета, посредством крыла с высокими аэродинамическими свойствами, благодаря чему «птичка» быстро и далеко летает. Но самое главное, это устойчивая связь в радиусе 100 км, необходимая во время выполнения и спецзадач, в том числе.

В качестве комплекса силовых установок используется ряд 5-и двигателей, четыре из которых делают аппарат схожим с квадрокоптером, а оставшийся 1 двигатель предполагает режим горизонтального полёта. И что самое важное, весь набор электроники производится в РФ. Сейчас дрон прошел ряд полигонных испытаний и скорее всего в самое ближайшее время для проверок отправится на передовую в зону проведения СВО.

Что интересно, сходное гибридное решение не единственное – ранее был представлен похожий проект, где в одном дроне уместились концепции классического самолетного аппарата и FPV-дрона. Этим БПЛА является «Ловкий.