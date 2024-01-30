В армии РФ с нетерпением ожидают аппарат, способный использовать преимущество конвертоплана

Российская армия с нетерпением ждёт окончание заводских испытательных тестов, после чего прототип так называемого гибридного дрона-конвертоплана будет представлен им для боевых полетов. Речь идёт о беспилотном аппарате «Ловкий», умеющем взлетать как классический квадрокоптер, но совершающим свой полёт как обычный беспилотник самолётного типа с вертикальным расположением приводящих в движение корпус винтов. Военнослужащим, наблюдавшим полет универсального БПЛА, новая «птичка» приглянулась, и её уже после февраля 2024 года ожидают в войсках, где проведут свои тестовые испытания непосредственно на передовой.

О дроне и его тактико-технических возможностях с корреспондентом РИА Новости поговорил конструктор конвертоплана Алексей Uерман, представляющий фирму «Хардберри-РусФактор».

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Источник фото: Военное обозрение





По словам инженера, создавшего и реализовавшего концепт в виде физического объекта, «Ловкий» неспроста получил свое название: он в 2,5 раза быстрее однотипных квадрокоптеров и способен выполнять летные миссии на более дальних расстояниях, равных 50 км. Помимо этого его отличают максимальная скорость, равная 200 км\ч и высотный потолок в 5000 метров.

Но есть ряд нюансов, которые российские военные хотели бы увидеть «с другой стороны». Пока что этот БПЛА летает по навигационным сигналам от спутниковой группировки ГЛОНАСС. Но этот способ не является эффективным методом добраться до цели в зоне СВО, так как украинская сторона, пускай с опозданием и большими задержками, всё-таки начала получать от стран Запада, глушилки дронов, забивающие канал управления БПЛА, тем самым дезориентируя последний от ориентации в пространстве.

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Поэтому российские дроноводы хотят получить аппарат, способный лететь к цели без использования спутников, например согласно автономному режиму, в который загружены локальные версии карт местности. Доработки этого режима сейчас активно и внедряются в системы «птички».