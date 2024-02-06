А перед самыми большими учениями НАТО флагман британского флота оказался в неисправном состоянии и отказался принимать в них участие. И это бывшая "владычица морей"

Необычный способ снизить экономические издержки при эксплуатации своих военных кораблей нашли в морском ведомстве его Величества в Великобритании. Так по сообщению Daily Mail самые мощные и самые большие корабли управляемого ракетного оружия британского флота остались без пусковых шахт для ракет. Как оказалось, шесть миллиардов фунтов стерлингов, потраченных на строительство кораблей, оказалось недостаточно для размещения ракетного вооружения. И вместо тех самых ракет и пусковых установок для них, было принято решение построить оборудованные спортинвентарем залы для матросов и офицеров. Как сообщили в публикации, это было вызвано большим желанием увеличить «самоокупаемость» британского флота методом экономии. К тому же получившие дополнительные порции беговых дорожек корабли помогут личному составу прибавить толику здоровья, что снизит шанс на страховые выплаты командованием флота.





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Источник фото: navylookout.com







В новости от британской газеты становится особый акцент на том, что изначально проектом предполагалось установить пусковые установки крылатого ракетного вооружения Mark 41, но они в итоге стоили неоправданно дорого. Поэтому установка дополнительных беговых дорожек и спортзалов строителям показалась очень неплохой идеей.

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Но теперь уже британские адмиралы пришли в состояние в глубокой задумчивости, так как первоначально эсминцы типа «Дэринг» должны были стать заменой для устаревших эсминцев проекта «тип 42», на современном уровне показывая противовоздушную и противоракетную оборону. Но как это сделать, и защитить при случае эскадру от ракет при помощи гантелей и тренажеров для гребли, вот в чем вопрос, задаются седовласые британские флотоводцы.